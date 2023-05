Nach vier Auswärtsspielen in Folge bestreitet das U21-Nationalteam (JG 2002) am 16. Juni (17:30 Uhr, live in ORF Sport+) sein erstes Heimspiel seit vergangenem September. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch empfängt Island zum von Raiffeisen präsentieren Länderspiel in der Ergo Arena Wiener Neustadt.





Im Lager des U21-Teams ist die Vorfreude auf die Partie vor heimischem Publikum bereits groß: "Für uns ist es der erste Auftritt in diesem Stadion, das motiviert uns zusätzlich. Wir freuen uns schon sehr. Es ist ein schönes, modernes Stadion, das viel Potenzial beim Fan-Einzugsgebiet hat. Darum hoffe ich, dass viele Zuschauer kommen werden. Unser Frauen-Nationalteam hat in Wiener Neustadt schon tolle Spiele abgeliefert und schöne Erfolge gefeiert. Daran wollen wir anschließen", so Gregoritsch. Zuletzt gastierte die U21 im März 2018 in Wiener Neustadt. Damals noch im alten Stadion.



"Es waren zuletzt viele Auswärtsspiele, deshalb freuen wir uns sehr, wieder einmal ein Heimspiel zu haben. Mit Island wartet sicher ein starker Gegner auf uns, aber wir nehmen uns viel vor, wollen den Fans etwas bieten, unseren Lauf verlängern und ungeschlagen in die Qualifikation starten", so Kapitän Matthias Braunöder.



Einfach wird die Partie gegen Island aber keinesfalls, wie Gregoritsch betont: "Ich habe großen Respekt vor Island. Sie haben immer wieder bewiesen, dass sie aus wenig sehr viel machen können. Es ist ein kleines Land mit wenigen Einwohnern, aber trotzdem konnten sie sich zuletzt für Großereignisse qualifizieren. Auch in der U21 haben sie bereits aufgezeigt. Sie haben eine gute Mentalität. Solche Spiele sind für unsere Entwicklung sehr wichtig."



Der Ticketverkauf startet am morgigen Freitag, 5. Mai, um 14:00 Uhr. Tickets gibt es unter oeticket.at.

Letzter Test

Nach dem Heimspiel gegen Island trifft die Gregoritsch-Auswahl am 20. Juni (17:30 Uhr, live in ORF Sport+) in Senec auf die Slowakei. Der Teamchef sagt: "Der Jahrgang 2003 hat im vergangenen Jahr bei der U19-EURO seine Erfahrungen mit den Slowaken gemacht. Sie sind Veranstalter der U21-EURO 2025 und werden sicher eine gute Mannschaft haben." Generell werde mittlerweile von allen Ländern sehr viel investiert, was dazu führen würde, dass die Qualität aller Teams enorm gestiegen sei, erklärt er weiter.



Der Juni-Lehrgang ist für das U21-Team die Generalprobe für die im September startende Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025.



"Wir werden in den beiden Spielen sicher noch einmal neue Spieler und Dinge ausprobieren. Es ist die letzte Möglichkeit, zu testen. Mit Leo Querfeld und Muharem Huskovic fehlen uns zwei wichtige Spieler, die hoffentlich im September wieder dabei sein können. Das Team hat bisher bewiesen, dass wir einen entwicklungsfähigen Kader mit viel Qualität haben. Nicht umsonst sind wir noch ungeschlagen", so Gregoritsch.

Sein Kapitän pflichtet ihm bei: "Bisher haben wir gute Ergebnisse eingefahren, aber erst ab September zählt es wirklich. Wir hatten viel Zeit, um Dinge auszuprobieren und einzustudieren. Daran wollen wir im Juni noch einmal anknüpfen und diesen Schwung mitnehmen in die Quali. Dort warten im September bereits zwei ganz wichtige Spiele."



Die Qualifikation beginnt für die Gregoritsch-Auswahl mit dem Auswärtsspiel auf Zypern (07. September), ehe am 12. September das erste Quali-Heimspiel auf dem Programm steht. Braunöder, Demir und Co. empfangen dann Bosnien & Herzegowina.



"Ich freue mich schon sehr darauf, wieder mit den Spielern zu arbeiten“, sagt Gregoritsch. Und fügt an: „Wir sind wirklich ein guter Haufen, der gerne zusammen ist. Jetzt müssen wir ein echtes Team formen, das einen besonderen Spirit entwickelt."





Freundschaftliche Länderspiele

Österreich - Island: 16. Juni 2023, 17:30 Uhr, Ergo Arena Wiener Neustadt

Slowakei - Österreich: 20. Juni 2023, 17:30 Uhr, NTC, Senec