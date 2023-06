U21-Nationalteam bejubelt Sieg gegen Island

Erfolgserlebnis für das U21-Nationalteam. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch kann sich im vorletzten Test vor der EM-Qualifikation 3:1 gegen die Altersgenossen aus Island durchsetzen. Christoph Lang (27.) und Noah Bischof mit einem Doppelpack (50., 52.) bzw. Ari Sigurpalsson (6.) treffen vor 700 Zuschauern beim ersten Spiel in der ERGO Arena Wr. Neustadt. Die U21 bleibt damit schon die siebente Partie in Folge ungeschlagen.





Auf Dijon Kameri muss Teamchef Werner Gregoritsch verzichten. Der Mittelfeldspieler des FC Red Bull Salzburg reiste verletzungsbedingt vom Teamcamp ab. Nikolas Sattlberger und Angelo Gattermayer stehen gegen Island in der Startelf, feiern damit ihr Debüt im U21-Nationalteam. In einer zerfahrenen Anfangsphase muss Österreich den frühen Rückschlag verdauen. Kristall Mani Ingason legt nach einem schnell ausgeführten Angriff auf Ari Sigurpalsson quer und der Stürmer kann aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung für die Gäste einschieben (6.).



In weiterer Folge spielt sich ein Großteil des Geschehens zwischen den Sechzehnern ab. Das ÖFB-Aufgebot hat mehr Spielanteile, kann sich zunächst aber keine nennenswerten Chancen herausspielen. In der 27. Minute durchbricht Rot-weiß-rot dann den tief stehenden Abwehrblock der Isländer. Christoph Lang zieht von der rechten Seite nach innen, kommt an der Strafraumgrenze zum Abschluss und trifft aus Sicht des Schützen flach in die linke Ecke zum 1:1. Für die Torvorlage zeigt sich Pascal Fallmann verantwortlich.



Nach dem Ausgleich bestimmt das U21-Nationalteam zunehmend die Partie. Einen Schuss von Yusuf Demir hält Tormann Adam Ingi Benediktsson mit einer starken Parade (42.). Kurz darauf ist Christoph Lang auf und davon, scheitert aber an der Stange (43.). Auch Lukas Wallner bringt einen Kopfball aus kurzer Distanz nicht im gegnerischen Tor unter (45.).



Die Gregoritsch-Elf spielt nach dem Seitenwechsel weiter munter nach vorne. Yusuf Demir zieht vom Sechzehner ab, aber Adam Ingi Benediktsson hält (49.). Der folgende Eckball sollte zur 2:1-Führung von Österreich führen. Paul-Friedrich Koller köpft an die Stange und Noah Bischof staubt ab (50.). Beide Spieler wurden zur Pause eingewechselt.



Wenige Momente später durfte Noah Bischof erneut zum Torjubel abdrehen. Diesmal köpfte er nach einer Flanke von Yusuf Demir in die lange Ecke ein und schnürte damit seinen Doppelpack - 3:1 (52.).



Mit Patrick Hofer schickt Werner Gregoritsch den dritten Debütanten des Tages ins Spiel (65.). Österreichs Defensive arbeitet konzentriert, weshalb die Isländer weiter wenig entgegenzusetzen haben. Bei Österreich vergibt Noah Bischof in der 68. Spielminute aus spitzem Winkel. Der heranstürmende Manuel Polster wird im letzten Moment gestoppt (79.). In der 90. Minute kommt mit Fabian Wohlmut der vierte Debütant im U21-Nationalteam ins Spiel. Weil bei Island Andri Lucas Gudjohnsen einen Freistoß knapp neben das Tor setzt (92.) bleibt es beim 3:1.



Das ÖFB-U21-Nationalteam bleibt damit auch den vierten direkten Vergleich mit den Altersgenossen aus Island unbesiegt. Am Dienstag, 20. Juni (17:30 Uhr, live in ORF Sport+) folgt ein Test auswärts in Senec gegen die Slowakei, ehe im September die Qualifikation für die UEFA U21 EURO 2025 startet. Los geht es auf Zypern (7. September) und mit einem Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina (12. September). Frankreich und Slowenien komplettieren die Quali-Gruppe H.

Stimmen zum Spiel:

Teamchef Werner Gregoritsch: "Es war sehr beeindruckend, wie wir dieses Gegentor in der ersten Halbzeit weggesteckt haben. Wir haben sehr guten Fußball gespielt, haben sehr gut kombiniert. Yusi (Anm., Demir) kommt ohne Spielpraxis und drückt dem Spiel seinen Stempel auf. Auch, dass Noah (Anm., Bischof) zwei Tore gemacht hat freut mich sehr. Es stimmt mich auch sehr glücklich, dass die Debütanten eine gute Leistung gezeigt haben."



Kapitän Matthias Braunöder: "Ich glaube, wir können mit dem Ergebnis auf jeden Fall zufrieden sein. In der ersten Halbzeit haben wir das sehr gut gemacht, genauso wie am Anfang der zweiten Hälfte. Es wird von Lehrgang zu Lehrgang immer besser. Wirklich wichtig wird es in der EM-Qualifikation. Da müssen wir dann gute Ergebnisse liefern. Jetzt wartet aber noch der Test gegen die Slowakei."



Debütant Nikolas Sattlberger: "Es war ein perfekter Tag für mich, ein perfektes Match. Ich will mich beim ganzen Team bedanken, dass sie mich so gut aufgenommen haben. Sie haben es mir beim Debüt echt leicht gemacht. Wir können viel Selbstvertrauen in das nächste Spiel gegen die Slowakei mitnehmen, auch, wenn wir die Partie höher hätten gewinnen können."



Doppeltorschütze Noah Bischof: "Wir sind schlecht gestartet, dann aber immer besser geworden und hätten zur Pause auch schon führen können. Wir haben in der Halbzeit viel Energie getankt und sind sehr gut rausgekommen. Ich bin glücklich, dass ich dem Team mit meinem Doppelpack helfen konnte. Das gibt viel Selbstvertrauen."



Österreich vs. Island 3:1

Tore: Christoph Lang (27.), Noah Bischof (50., 52.) bzw. Ari Sigurpalsson (6.)



Österreich: Maric (46. N. Polster) – Ibertsberger, Wallner (46. Koller), Estrada (65. Riegler), Fallmann (90. Wohlmuth) – Braunöder (K/77. Oswald), Sattlberger, Gattermayer, (46. M. Polster) Demir (77. Mätzler), Lang (65. Hofer) – Zimmermann (46. Bischof)



Island: Benediktsson – Palson, Stefansson, Thorkelsson (K) – Baldursson, Djuric, Kjartansson (65. Jonsson), Valgeirsson (65. Gudmundsson), Ingason (90. Björnsson) - Gudjohnsen, Sigurpalsson (86. Börgsthorsson)