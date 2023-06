Unsere Fußballnationalmannschaft war am Samstag in der EM-Qualifikation in Brüssel zu Gast. Bei Gruppenfavorit Belgien war die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick Außenseiter, hoffte aber auf einen Punktezuwachs nach den beiden Pflichtsiegen zum Auftakt. ÖFB-Star David Alaba absolviert zudem sein 100. Länderspiel.

Österreicher erwischten einen guten Start und ging verdient in Führung

Von Beginn an erwischte unsere Mannschaft im Stade Roi Baudouin einen guten Start und versteckte sich keinesfalls. Die junge belgische Mannschaft, welche sich nach einem 3:2 Erfolg gegen Deutschland Ende März viel Aufmerksamkeit verdiente, tat sich schwer und kam in den ersten 20 Minuten nur einmal gefährlich vor unser Tor.

Österreich dagegen spielte weiter munter nach vorne und wurde zurecht in der 21. Minute belohnt. Nach einem Eckball stand Gregoritsch goldrichtig und markierte mit einer Direktabnahme, welche noch entscheidend von Mangala abgefälscht wurde, die 1:0 Führung. Auch im weiteren Spielverlauf taten sich die Belgier mit dem forschen Auftritt der Rot-Weiß-Roten schwer und fanden kaum Mittel. Wenn, dann wurde es nach schnellen Vorstößen über die Außen und oft über Lukebakio gefährlich – doch die Defensive unserer Mannschaft war einmal mehr sehr gut eingestellt und konnte das eigene Tor sehr gut verteidigen.

Belgien wurde stärker und kam nach rund einer Stunde zum Ausgleich

Kurz vor der Pause hielten die zahlreich mitgereisten Fans aus Österreich dann aber doch erstmals den Atem an. Lukebakio wurde mit einem Musterpass freigespielt und scheiterte nach einer schönen Einzelaktion nur ganz knapp am Ausgleich. Es war dann die beste Phase im Spiel der Hausherren, welche mit dem Pausenpfiff unterbrochen wurde.

Doch auch nach Wiederanpfiff sah Trainer Ralf Rangnick, welcher zur Pause Mwene für den Gelb-Vorbelasteten Wöber brachte, eine sehr dominante Belgische Mannschaft. Alaba & Co hatten alle Hände voll zu tun, um sich immer wieder aus brenzligen Momenten im eigenen Strafraum befreien zu können. Faes scheiterte in der 54. Minute per Kopf nach einem Eckball nur am Tornetz.

Für Entlastung konnten wir nur mehr selten sorgen und nach gut einer Stunde kam der Auftritt von Torjäger Lukaku. Zunächst scheiterte er nur ganz knapp aus gut 20 Metern, ehe er dann in der 62. Minute eine wunderbare Einzelaktion aus der zweiten Reihe zum verdienten 1:1 abschloss. Doch die Österreicher schüttelten sich schnell ab und konnten auf einmal selbst wieder für Akzente in der Offensive sorgen.

Packende Schlussphase ohne weiteren Treffer

Es entwickelte sich eine packende und teils sogar dramatische Schlussphase mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Beide Teams wollten sich nicht mit einem Unentschieden begüngen - es ging hin und her. Den Matchball vergab in der Nachspielzeit Tielemans, er scheiterte aber mit einem Distanzschuss an der Querlatte. Am Ende trennen sich beide Teams 1:1 Unentschieden und bleiben damit in der Gruppe ungeschlagen. Das ÖFB Team lacht zudem weiter von der Tabellenspitze!

Belgien – Österreich 1:1 (0:1)

Samstag, 17.06.2023 (20:45), Stade Roi Baudouin (Z: 27.000), SR: Jerome Brisard

Torfolge: 0:1 Mangala (ET, 21.), 1:1 Lukaku (62.),

Gelbe Karten: Wöber (32.), Posch (53.), Schlager (69.), Schlager (91.), Lukaku (93.)

Belgien; Cortouis; Faes, Dendoncker (Al Dakhil, 84.), Theate; Lukebakio (Bakayoko, 69.), Castagne, Tielemans, Mangala (Vranckx, 76.), Doku (Tresor, 84.); Carrasco (Openda, 76.), Lukaku (K)

Österreich: Schlager; Wöber (Mwene, 46.), Alaba (K), Lienhart, Posch; Wimmer (Kainz, 60.), Schlager (Ljubicic, 87.), Seiwald, Baumgartner; Gregoritsch (Onisiwo, 87.), Arnautovic (Sabitzer, 60.)

Foto: SID