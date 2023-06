U21-Nationalteam will ungeschlagen in die Qualifikation gehen

Letzter Test für das U21-Nationalteam (JG 2002) ehe im September auf Zypern die Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025 startet. Die Endrunde in der Slowakei ist das erklärte Ziel von Teamchef Werner Gregoritsch und seiner Auswahl.





Am morgigen Dienstag gastiert die U21 schon einmal zu einem Testspiel beim Nachbarn. Um 17:30 Uhr treffen Braunöder, Demir und Co. in Senec auf den EM-Gastgeber. ORF Sport+ überträgt die Partie live.



Teamchef Gregoritsch warnt vor den Slowaken: "Das wird ein spannender Gradmesser für uns zum Abschluss der Testphase. Dieses slowakische Team wird aufgebaut, um in zwei Jahren bei der EM im eigenen Land eine gute Rolle zu spielen. Sie haben sehr gute Spieler und sind sicher eines der stärksten Teams, gegen die wir bisher gespielt haben. Wir müssen noch einmal alle Kräfte mobilisieren."

Positive Bilanz

Für die Spieler des U21-Teams, die vor einem Jahr an der U19-EURO in der Slowakei teilgenommen haben, wird es ein spezielles Spiel. Wurde doch die U20-WM im Playoff-Duell gegen die Slowakei unglücklich verpasst. "Dieses Spiel ist bei uns allen noch sehr präsent im Kopf", sagt Verteidiger Pascal Fallmann. "Wir waren das klar bessere Team und verlieren durch einen Weitschuss am Ende mit 0:1. Natürlich wollen wir am Dienstag zeigen, dass wir besser sind. Von Revanche würde ich aber nicht sprechen."



Das letzte Aufeinandertreffen im U21-Bereich zwischen Österreich und der Slowakei gab es im Juni 2021. Damals gewann der vorangegangene U21-Jahrgang in Ritzing durch Tore von Jonas Auer und Junior Adamu mit 2:1. In den bisherigen fünf Spielen blieben ÖFB-U21-Teams gegen die Slowaken bei vier Siegen und einem Remis ungeschlagen. "Wir haben gegen Island gezeigt, dass wir gut drauf sind. Diesen Schwung nehmen wir mit und wollen auch in der Slowakei ein gutes Ergebnis einfahren. Es wird noch einmal ein richtiger Härtetest, aber wir werden alles dafür tun, um unsere Serie fortzusetzen", so Fallmann.



Der Teamchef geht mit einem klaren Ziel in den letzten Quali-Test: "Ich bin sehr stolz und zufrieden mit den bisherigen Leistungen. Sieben Spiele nicht zu verlieren, ist in der U21 keine Selbstverständlichkeit. Vor allem, weil wir gegen starke Gegner gespielt haben. Jetzt gilt es noch einmal alles herauszuholen. Ich will, dass wir ungeschlagen in die Qualifikation gehen. Die anderen Teams unserer Gruppe sollen Respekt haben vor Österreich."



Freundschaftliches Länderspiel

Slowakei - Österreich: 20. Juni 2023, 17:30 Uhr, NTC, Senec