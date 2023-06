Wieder einmal waren die Schweden eine Hürde, wenn es für das heimische Fußballteam um die Qualifikation für ein internationales Großereignis ging. Der harte Brocken aus Skandinavien gastierte im Rahmen der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland im Wiener Ernst-Happel-Stadion und mit einem Sieg hätte unsere Mannschaft die Türe für die Endrunde weit aufstoßen können.

Österreich beginnt dominant, Schweden kämpft sich aber in die Partie

Trainer Ralf Rangnick nahm in der Startelf gegenüber dem Unentschieden in Belgien die ein oder andere Änderung vor. Unter anderem musste Arnautovic zunächst auf der Bank Platz nehmen. Salzburgs Adamu begann von Beginn an und der Red-Bull Youngstar hatte auch gleich in der zweiten Minute eine sehr gute Möglichkeit auf dem Fuß – setzte den Ball aber neben das Tor, wie wenig später auch Gregoritsch. Die Anfangsphase gehörte jedenfalls klar den Österreichern.

Erst nach gut zehn Minuten hatte Schlager erstmals Arbeit vor dem Tor zu verrichten und ab diesem Zeitpunkt konnten die Gäste dann die Partie auch ausgeglichen gestalten. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, doch so richtig zwingend konnte keines der beiden Teams werden. Die Gäste aus Schweden blieben auch immer wieder aus Standardsituationen gefährlich.

Keeper Olsen bringt uns zur Verzweiflung

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit konnten sich die Österreicher dann wieder ein deutliches Übergewicht und gute Tormöglichkeiten erarbeiten. Zunächst scheiterte Wolfsburg-Legionär Wimmer mit einem Schuss aus der zweiten Reihe und auch den fälligen Eckball parierte Keeper Olsen gegen Gregoritsch. In der Nachspielzeit wurde Olsen dann schon fast zum Matchwinner – einen Abschluss von Schlager konnte er auch noch sensationell um den Pfosten drehen und das torlose Remis in die Kabine retten.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit blieben die Österreicher, bei denen nun Wöber und Arnautovic frisch im Spiel waren, am Drücker! Flanke Mwene, Kopfball Gregoritsch und wieder konnte sich „Hexer Olsen“ auszeichnen – und es sollte nicht die einzige sehr gute Möglichkeit für uns gewesen sein. Doch wie schon im ersten Durchgang blieben die Schweden gefährlich und kamen ihrerseits auch immer wieder zu sehr gefährlichen Vorstößen. Die Fans im ausverkauften Happel-Stadion kamen jedenfalls komplett auf ihre Kosten.

Rangnick wollte mehr und bekam mehr

Nach gut einer Stunde schwörte Trainer Rangnick seine Mannschaft bei einer „Cooling Brake“ noch einmal ein, brachte Grillitsch und nur wenige Minuten nach seiner Einwechselung scheiterte auch er an Olsen – es war nicht zu fassen.

Doch unsere Mannschaft ließ nicht locker, schnürte den Gegner weiter bedingungslos ein und wurde für die Angriffsbemühungen (18:4 Torschüsse) belohnt. In der 81. Minute war es zunächst Grillitsch, welcher mit einem unglaublichen Weitschuss Olsen erneut zu einer Parade zwang - diesmal aber ließ der Keeper den Ball nach vorne prallen - Baumgartner war zur Stelle und stellte auf 1:0. Das Happel-Oval glich einem Tollhaus - die Hütte brannte und das völlig zurecht.

Die Gäste aus Schwerden versuchten dann noch einmal alles, doch die Rot-Weiß-Roten waren heute einfach bissiger. In der 89. Minute war es dann wieder Baumgartner, der den Agriff selbst einleitete und dann erneut einen Abstauber, diesmal per Kopf, zum 2:0 über die Linie beförderte.

Das sollte es am Ende auch gewesen sein und es startete eine richtige Party nach Abpfiff! Österreich bleibt damit weiterhin Tabellenführer in der Gruppe F und liegt nun bereits sieben Punkte vor Schwerden.

Österreich – Schweden 2:0 (0:0)

Dienstag, 20.06.2023 (20:45 Uhr), Wien (Ernst Happel Stadion), Z: 48.500, SR: Marco Guida

Torfolge: 1:0 Baumgartner (81.), 2:0 Baumgartner (89.)

Gelbe Karten: Posch (13.),

Österreich: Schlager; Posch (Wöber, 47.), Lienhart, Alaba (K), Mwene; Wimmer (Sabitzer, 59.), Schlager (Grillitsch, 71.), Seiwald, Baumgartner (Ljubicic, 91.); Adamu (Arnautovic, 47.), Gregoritsch

Schweden: Olsen; Olsson, Lindelöf (K), Hien, Wahlqvist; Forsberg (Karlsson, 76.), Ekdal (Karlström, 47.), Gustafson, Svanberg (Claesson, 87.); Isak (Gyökeres, 76.), Kulusevski (Elanga, 87.)

Foto: fotounddesign.at