Der ÖFB bekennt sich zum Länderspiel-Standort Linz und hat mit dem LASK eine längerfristige Rahmenvereinbarung zu Heimspielen des Nationalteams in der Raiffeisen Arena geschlossen. Damit kann eine optimale Ergänzung zum Ernst-Happel-Stadion etabliert werden.





Die Kooperation startet 2024 und läuft vorerst über fünf Jahre bis Ende 2028. In diesem Zeitraum wird das Nationalteam zumindest acht Spiele in der Raiffeisen Arena bestreiten. Diese Zahl kann noch ausgeweitet werden.



Ralf Rangnick hat im März mit seiner Auswahl die beiden Auftaktspiele der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan und Estland in der brandneuen Arena bestritten, die sich als perfekte Bühne für einen erfolgreichen Start Richtung EURO 2024 präsentierte. Der Teamchef zeigte sich ebenso begeistert wie die Mannschaft. Die moderne Infrastruktur und die Leidenschaft der Fans, die die Mannschaft zu zwei Siegen gepeitscht hat, haben restlos überzeugt. Wie auch das Engagement und Unterstützung seitens des LASK und seiner Mitarbeiter:innen.



„Wir haben bereits nach den Spielen angekündigt, dass die Raiffeisen Arena für den ÖFB auch künftig einen wichtigen Standort darstellt. Wir waren begeistert von der Stimmung und dem Rundherum in der Raiffeisen Arena. Ich bedanke mich beim LASK und Präsident Siegmund Gruber für das Commitment. Die Mannschaft und der gesamte ÖFB fühlen sich hier sehr wohl und willkommen", sagt Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.



„Die österreichische Bundeshymne in der Raiffeisen Arena zu hören, erfüllt uns alle mit großem Stolz. Daher freuen wir uns, dass sich das Nationalteam auf Anhieb so wohlgefühlt hat und daher die Raiffeisen Arena als langfristigen Spielort gewählt hat. Diese Vereinbarung ist ein Ritterschlag!“, so LASK-Präsident Siegmund Gruber.



Die Auswahl der Standorte der Länderspiele ist von mehreren Parametern abhängig, wie etwa Gegner, Bewerb und erwartetes Fan-Aufkommen. Spiele des Frauen-Nationalteams und der U21 sind in der Vereinbarung nicht enthalten, die grundsätzliche Möglichkeit, dass diese Mannschaften auch in der Raiffeisen Arena auflaufen können, ist aber explizit festgehalten.

Foto: Werner Kerschbaumer