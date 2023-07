Das U21-Nationalteam (JG 2002) hat mit den bisherigen Leistungen für Aufsehen gesorgt. Keines der acht Vorbereitungsspiele ging verloren, die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch geht ungeschlagen in die Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025.





Im September wird es für Kapitän Braunöder und seine Kollegen ernst. Zum Quali-Auftakt reist das U21-Team am 7. September nach Zypern, ehe am 12. September (18:00 Uhr) das erste Heimspiel auf dem Weg zur EURO 2025 stattfindet.



Dafür kehrt die Gregoritsch-Auswahl an einen altbekannten Spielort zurück. Die von UNIQA präsentierte Begegnung gegen Bosnien-Herzegowina findet in der Innviertel Arena in Ried statt.



"Wir haben uns in Ried immer sehr wohlgefühlt, die Bedingungen und das Stadion sind perfekt für das U21-Nationalteam", so Teamchef Gregoritsch. "Zuletzt beim Heimspiel in Wiener Neustadt gegen Island haben wir gesehen, welche Energie das Team durch die Unterstützung der Fans bekommt. Die Partie gegen Bosnien ist für den weiteren Verlauf der Quali sehr wichtig. Darum hoffe ich, dass uns viele österreichische Fans im Stadion unterstützen werden. Wir werden sie brauchen, weil sicher auch viele bosnische Fans nach Ried kommen werden", sagt er weiter.



Auch Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, unterstreicht die Bedeutung des Standortes Ried für das U21-Team: "Die Rahmenbedingungen in Ried sind erstklassig und die Fans haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie unser Team lautstark unterstützen. Vonseiten der SV Ried wird alles dafür getan, damit sich das U21-Nationalteam in Ried willkommen fühlt. Auch die Gegebenheiten vor Ort sprechen für Ried als wichtigen U21-Standort. Denn auch Spiele, bei denen mit einem erhöhten Aufkommen an Gäste-Fans zu rechnen ist, können dort problemlos abgewickelt werden."



"Wir freuen uns sehr, dass wir wieder Gastgeber für dieses wichtige Qualifikationsspiel des U21-Nationalteams sein dürfen. Wir werden alles unternehmen, um dem Team von Werner Gregoritsch optimale Rahmenbedingungen in Ried bieten zu können. Ich möchte auch alle Fußballfans dazu aufrufen, wieder zahlreich ins Stadion zu kommen und unser Team bestmöglich zu unterstützen", so SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

Foto: ÖFB/Patrick Vranovsky