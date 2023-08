Am heutigen Donnerstag bestritt die Wiener Austria die vorletzte Quali-Runde der UEFA Europa Conference League gegen Legia Warschau und das Formbarometer zeigte zuletzt nach oben - konnte die Elf von Trainer Michael Wimmer neben dem Aufstieg gegen FK Borac Banja Luka, auch ein 2:0 gegen Austria Lustenau in der heimischen Bundesliga feiern. Dennoch gingen die "Violetten" als Underdog ins Duell mit Legia. Die Polen sind in der jungen Saison nach fünf Pflichtspielen noch ungeschlagen. Zum Auftakt der Saison gewann Legia den polnischen Super Cup und auch in der Liga läuft es mit zwei Siegen aus zwei Spielen rund.

Intensiver Auftakt und die frühe Führung für die Austria durch Huskovic

Beide Mannschaften schenkten sich von Beginn weg nichts – es war auch einer dieser intensiven Zweikämpfe, welche der Austria einen frühen Wechsel bescherte. Handl ersetzte Plavotic schon nach fünf Minuten. Die frühe Führung für die Wiener war dann nach elf Minuten umso beruhigender. Fitz profitierte von einem total verunglückten Rückpass, legte quer und Huskovic markierte das wichtige 1:0.

Auch im weiteren Verlauf blieb die harte Gangart auf beiden Seiten bestehen – es war komplett offener Schlagabtausch mit „Minichancen“ auf beiden Seiten. Die beste Chance für die Polen resultierte aus der 33. Minute. Nach einer Flanke von Ribeiro kam Wszolek frei zum Abschluss – brachte aber den Ball zu zentral aufs Tor.

Kurz vor der Pause dann noch einmal eine große Möglichkeit für die Austria. Nach einem Konter hatte Gruber aus rund elf Metern eine ideale Ausgangsposition, schlenzte aber den Ball abgefälscht neben das Tor.

Gleich nach der Pause trifft erneut Huskovic und bringt die Austria auf die Siegerstraße

Im Gegensatz zum ersten Spielabschnitt, passierte zu Beginn der zweiten Halbzeit relativ wenig auf dem Spielfeld. Auch die harte Gangart in den Zweikämpfen hatte nachgelassen und genau in dieser Phase konnten die Gäste aus der Bundeshauptstadt auf 2:0 erhöhen. Nach Vorarbeit von Polster war es erneut Huskovic, der sich in die Torschützenliste eintrug. Der Treffer in der 56. Minute absolut verdient.

Nach gut einer Stunde dann wieder eine gute Gelegenheit für die Hausherren. Pekhart kam im Strafraum völlig frei zum Abschluss, setzte den Ball aber neben das Tor!

Intensive Schlussphase mit dem Anschlusstreffer für Legia Warschau

In der Schlussphase warf Legia Warschau noch einmal alles nach vorne, biss sich langezeit an den routiniert agierenden Austrianern die Zähne aus, kam dann aber in der 87. Minute doch noch zum Anschlusstreffer durch Muci. Mehr ließen die Violetten aber nicht mehr zu und sicheren sich mit dem 2:1 auch eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 17.08. in Wien.

Legia Warschau – FK Austria Wien 1:2 (0:1)

Donnerstag, 10.08.2023 (19:00 Uhr), Stadion Wojska Polskiego (Warschau), SR: Pierre Gaillouste

Torfolge: 0:1 Huskovic (11.), 0:2 Huskovic (56.), 1:2 Muci (87.)

Gelbe Karten: Potzmann (21.), Ranftl (38.), Pekhart (96.)

WAR: Tobiasz; Pankov (Jedrzejczyk, 37.), Augustyniak, Ribeiro; Wszolek, Slisz (Rosolek, 60.), Elitim (Celhaka, 74.), Kun (Baku, 73.); Josue, Gual (Muci, 60.); Pekhart

AUS: Früchtl; Potzmann (Polster, 46.), Martins, Galvao, Plavotic (Handl, 6.), Ranftl; Fitz (Guenouche, 89.), Gruber (Fischer, 67.), Holland, Braunöder; Huskovic (Kangani, 67.)

Spielfilm im Liveticker

Foto: GEPA/Admiral