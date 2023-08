Es war bei Gott keine leichte Aufgabe, welcher sich der SK Sturm Graz stellen musste. Nach dem sang und klanglosen 1:4 im Rückspiel und dem Klassenunterschied, von welchem auch Trainer Ilzer sprach, waren die Blackies jedenfalls im Rückspiel gegen den PSV Eindhoven um Wiedergutmachung bemüht. Geholfen hat aber alles nichts. Der SK Sturm scheidet nach einem 2:7 Gesamtscore aus.

PSV von Beginn an gifitig, die Grazer gingen in Führung

Und auch diesmal ließen die Gäste von Beginn weg nichts anbrennen, wollten keinesfalls den Vorsprung „nur“ verwalten, sondern spielten giftig nach vorne. Erst mit Fortdauer konnten die Grazer sich einen offenen Schlagabtausch erarbeiten, selbst auch in Kontersituationen für Gefahr sorgen und gingen auch tatsächlich in der 26. Minute in Führung. Nach Vorarbeit von Kiteishvilli war Böving mit einer Volleyabnahme zur Stelle und traf per Traumtor zum 1:0 für die Grazer.

PSV Eindhoven suchte die Antwort und wurde nur fünf Minuten später fündig. De Jong mit einer mustergültigen Vorarbeit und Veerman stellte mit Hilfe der Innenstange auf 1:1. Nun war das Übergewicht des Gegners wieder spürbar - die Belgier wollten mehr und gingen noch vor der Pause in Führung. Nach einer Flanke von Teze traf De Jong per Flugkopfball zum 2:1.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit dann wieder eine ausgeglichene Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nach rund einer Stunde dann Aufregung im Stadion. Nach einer Ecke gingen die Grazer in Führung, der Treffer wurde aber nach Videostudium zurückgenommen.

Die Entscheidung in der Schlussphase

Für den Schlusspunkt war dann wieder der Belgische Meister verantwortlich. Nach einem Handelfmeter ließ sich Pepi die Chance vom Punkt nicht nehmen und stellte auf 3:1 für PSV. Jantscher scheiterte in der Nachspielzeit noch an Aluminium und am Ende reichte es dann für keinen weiteren Treffer mehr.

Der SK Sturm Graz rutscht damit automatisch in die Gruppenphase der Europa-League und auch wenn das Gesamtscore von 2:7 eine deutliche Sprache spricht, so hatten die Grazer nach dem 1;4 im Hinspiel heute ein deutlich besseres Spiel abgeliefert – das macht Mut auf mehr auf internationalem Parkett.

SK Sturm Graz - PSV Eindhoven 1:3 (1:2)

Dienstag, 15.08.2023 (20:30), Merkur Arena (Graz), Z: 13.500, SR: Srdan Jovanovic

Torfolge: 1:0 Boving (26.), 1:1 Veerman (32.), 1:2 de Jong (39.), 1:3 Pepi (85.)

Gelbe Karten: Hierländer (70.), Wüthrich (84.), Serrano (90.)

STU: Scherpen; Gazibegovic (Johnston, 71.), Affengruber, Wüthrich, Dante; Hierländer, Stankovic (Serrano, 71.), Prass (Jantscher, 80.); Kiteishvilli (Horvat, 70.); Teixiera (Wlodarczyk, 59.), Boving

PSV: Benitez; van Anholt, Boscagli, Ramalho, Teze (Sambo, 86.); Salibari, Sangare, Veerman; Vertessen (Babadi, 86.), de Jong (Pepi, 46.), Bakayoko (Til, 60.)

Spielfilm im Liveticker

Foto: GEPA Admiral