WM-Rekordtorjäger Miroslav Klose ist als dritter Deutscher mit dem President's Award der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ausgezeichnet worden. "Für mich ist es unheimlich wichtig, mit einem guten Beispiel voranzugehen", sagte der 45-Jährige bei der Ehrung am Donnerstag im Rahmen der Gruppenauslosung zur Champions League in Monaco: "Ich weiß, wie viele Jungen und Mädchen uns nacheifern. Für mich sind Taten wichtiger als Worte, weil das viel mehr hängen bleibt."

Von der UEFA ausgezeichnet: Miroslav Klose

Foto: AFP/SID/NICOLAS TUCAT

"...das ist mir viel wichtiger als solche Trophäen"

Mit dem President's Award wird seit 1998 die herausragende Leistung, Professionalität sowie beispielhafte persönliche Tugend eines Fußballers gewürdigt. Die Karriere des Weltmeisters von 2014 sei "nicht nur ein Beweis für Entschlossenheit und Können, sondern auch für Sportsgeist, der über die Grenzen der Professionalität und des Sports selbst hinausgeht", hatte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin betont: "Sein Verhalten und seine Entschlossenheit, für das Richtige einzustehen, sind ein Vorbild für Generationen von Sportlern weltweit."

Die UEFA nannte beispielhaft zwei Fälle aus Kloses Karriere: 2005 hatte er im Werder-Trikot im Spiel gegen Bielefeld nach einem Elfmeterpfiff für ihn den Schiedsrichter darauf hingewiesen, dass sein Gegenspieler den Ball berührt hatte. Der Strafstoß wurde daraufhin zurückgenommen. Sieben Jahre später gab er als Spieler von Lazio Rom nach einem bereits gegebenen Treffer zu, den Ball mit der Hand gespielt zu haben. Auch diese Entscheidung wurde korrigiert.

"Deswegen bin ich so glücklich und zufrieden und ruhe in mir selbst", sagte Klose: "Überall auf der Welt erinnern sich die Leute an meine Fair-Play-Sachen, das ist mir viel wichtiger als solche Trophäen."

Vor Klose hatten Wilfried Straub (2006) und Franz Beckenbauer (2012) die Auszeichnung bekommen.

