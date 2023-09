U21-Nationalteam erwischt auf Zypern gebrauchten Tag

Erkrankter Teamchef, verschossener Elfmeter, Rote Karte. Das U21-Nationalteam (JG 2002) hat zum Auftakt der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025 viele Rückschläge überwinden müssen. Das hitzige Auswärtsspiel im Dasaki Stadium auf Zypern endet mit 1:1 (0:0).





Die erste Hiobsbotschaft kommt bereits vor dem Ankick. Teamchef Werner Gregoritsch muss erkrankt im Hotel bleiben, sein Co-Trainer Andreas Gahleitner vertritt ihn an der Seitenlinie. In der ersten Halbzeit tut sich das ÖFB-Team schwer. Die erste Torchance der Begegnung gehört den Hausherren. Nach einem Ballgewinn startet Zanos Savva alleine in Richtung Nikolas Polster, aber der österreichische Goalie bleibt im Eins-gegen-Eins Sieger und rettet mit einer starken Fußabwehr (11.).



Das U21-Team hat viel Ballbesitz, findet aber nur selten den Weg durch den kompakten Defensivblock der Hausherren. Die erste Annäherung an das Tor gibt es in Form eines Freistoßes von Christoph Lang, aber Stefanos Kittos reißt die Fäuste hoch und klärt so zum Corner (18.). Nach 24. Minuten kommt Österreich erstmals spielerisch zu einer Möglichkeit. Baidoo verlagert das Spielgeschehen auf die rechte Seite, wo Nikolas Veratschnig in die Tiefe auf Thierno Ballo durchsteckt. Dessen Stanglpass findet im Zentrum jedoch keinen Abnehmer.



Gegen Ende des ersten Durchgangs werden Braunöder, Kameri und Co. zielstrebiger und kommen in der 39. Minute zur besten Chance vor der Pause. Wieder geht es über den rechten Flügel, wo Veratschnig dieses Mal auf Dijon Kameri mitnimmt. Der Salzburger legt schön zurück in den Rückraum, wo der heranstürmende Lang mit seinem Abschluss nur die Stange trifft. In der Nachspielzeit der ersten Häfte versucht sich Kapitän Matthias Braunöder noch mit einem Gewaltschuss, den Kittos jedoch ebenfalls abwehren kann.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit überschlagen sich die Ereignisse. Erst hat Kameri eine gute Chance, Ballo setzt sich gegen einen Verteidiger und den Goalie durch, legt ab und Kameri hebt die Kugel auf das leere Tor. Der Ball wird kurz vor der Linie geklärt (49.)



In der nächsten Situation wird Zimmermann im Strafraum von den Beinen geholt, doch Lang schießt den fälligen Elfmeter über das Tor (50.). Kittos schlägt anschließend schnell ab, Ballo zieht seinen Gegenspieler zu Boden. Der Referee entscheidet sofort und zeigt dem Salzburger die Rote Karte (51.).



Doch das ÖFB-Team steckt all die Rückschläge weg und geht in Unterzahl in Führung. Thierno Ballo wird nicht angegriffen, hat viel Zeit und trifft mit einem Flachschuss genau ins Eck (56.).



Die Hausherren drücken mit einem Mann mehr auf den Ausgleich - und der fällt tatsächlich. In der 76. Minute ist es Stavos Gavriel, der trifft.



Im Parallelspiel der Gruppe empfing Österreichs kommender Gegner Bosnien-Herzegowina das Team aus Slowenien. In Sarajevo setzte sich am Ende Slowenien nach Rückstand mit 2:1 durch. Die ÖFB-Auswahl trifft am Dienstag (19:00 Uhr, live ORF Sport+) in der Rieder Innviertel Arena auf die Bosnier.

Stimmen zum Match:

Trainer Andreas Gahleitner: "Wir haben es in der ersten Halbzeit phasenweise gut gemacht, aber unsere Chancen nicht konsequent zu Ende gespielt. Dann bekommen wir den Elfmeter, müssen eigentlich in Führung gehen und sind in der nächsten Aktion einen Spieler weniger. Das sind dann natürlich erst einmal Situationen, mit denen man umgehen muss. Wir haben uns von den Rückschlägen zwar nicht unterkriegen lassen, sind in Führung gegangen, aber leider hat es am Ende nicht gereicht. Natürlich haben wir uns heute mehr erwartet, aber nach diesem Spielverlauf muss man auch mit dem Unentschieden leben können."



"Es war für uns als Trainerteam natürlich auch für mich persönlich eine ungewohnte, spannende Situation. Vor allem nach dem Ausschluss, weil wir unser ganzes Spiel neu organisieren mussten. Wir haben dann eine gute Lösung gefunden, standen lange Zeit auch in Unterzahl sicher, aber leider haben wir es nicht über die Zeit gebracht."



Kapitän Matthias Braunöder: "Das war natürlich nicht der Start in die Quali, den wir uns alle erhofft haben. Wir können in der ersten Halbzeit in Führung gehen, das haben wir leider verpasst. Dann passieren 20 Sekunden, die ich so im Fußball noch nicht erlebt habe. Wir verschießen den Elfmeter und bekommen dann die Rote Karte. Das war schon ein Moment, wo kurz einmal Leere herrscht. Wir sind dann trotzdem in Führung gegangen, leider haben wir es nicht konsequent verteidigen können."



Paul Koller: "Es ist extrem schwierig jetzt die richtigen Worte zu finden. Wir waren vor der Pause das dominante Team, wenn wir da das 1:0 machen wird es vielleicht eine klare Sache. Wir haben die richtige Einstellung gehabt, sind in Führung gegangen, aber so ist der Fußball manchmal. Wir müssen jetzt einen kühlen Kopf bewahren, wir haben noch sieben Spiele. Es ist noch nichts verloren."



Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025

Zypern vs. Österreich 1:1 (0:0)

Tore: Gavriel (76.) bzw. Ballo (56.)

Rot: Baidoo (51.)



Zypern: Kittos - Christodoulou, Antoniou, Kerkez (76. Kkostis) - Djiama (69. Dimitriou), Okkas, Satsias (K), Gavriel - Foti, Savva (69. Georgiou), Vrontis (90. Koutsakos)



Österreich: N. Polster - Ibertsberger, Koller, Baidoo, Veratschnig - Braunöder (K) (83. Oswald), Sattlberger, Ballo (64. M. Polster), Kameri (64. Bischof), Lang (83. Riegler) - Zimmermann (56. Estrada)