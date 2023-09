Onur Cinel: „Dieser Wettbewerb bietet uns Spiele auf dem allerhöchsten Niveau in Europa, insofern sind diese Begegnungen total wichtig für die Entwicklung unserer Spieler. Hinzu kommt, dass Youth League-Reisen für alle Beteiligten richtig schöne Erlebnisse sind – sowohl für unser Spiel als auch für das Champions League-Spiel der Profis. Daher ist die Vorfreude bei allen sehr groß.“

Der Campus von Benfica, der sich 2015 gegen eine weltweite Auswahl durchgesetzt hatte und als Akademie des Jahres ausgezeichnet wurde, ist am Mittwoch ab 14 Uhr (MESZ) Schauplatz für den ersten Auftritt der von Onur Cinel betreuten UEFA Youth League-Auswahl. Bemerkenswerte vier Finalteilnahmen inklusive eines UYL-Triumphs stehen für die Portugiesen nach den bisherigen neun Ausgaben auf der Habenseite.

Dabei kreuzten die beiden Mannschaften zwei Mal entscheidend die Klingen: Zunächst hatten Marco Rose, Patson Daka & Co. im Jahr 2017 dank eines 2:1-Erfolgs über die Aguias den Titel nach Salzburg geholt, 2022 waren dann die Lissaboner an der Reihe.

Der UYL-Kader der Iberer setzt sich aus Akteuren von Benfica Lissabon B und Kickern ihrer Liga Revelacao U23-Truppe zusammen. Während Erstgenannte in der zweiten Leistungsstufe Portugals mit vier Zählern aus fünf Begegnungen noch eine Nachzügler-Rolle einnehmen, tankten die Letzteren vor Wochenfrist mit einem 5:0 über die Alterskollegen des SC Farense ordentlich Selbstvertrauen.

In der Vorsaison war für die Salzburger Youngsters im Achtelfinale gegen Real Madrid Endstation. Wie sich Benjamin Atiabou, Zeteny Jano & Co. heuer schlagen werden, können Sie über die Homepage und über die App des FC Salzburg im Livestream respektive via Liveticker mitverfolgen.

Die Termine der Gruppenphase

SPIELTAG 1: Mi, 20. September 2023, 14:00 Uhr (MESZ)

Benfica Lissabon vs. FC Salzburg, Futebol Campus Seixal

SPIELTAG 2: Di, 03. Oktober 2023, 14:00 Uhr

FC Salzburg vs. Real Sociedad, Akademie Salzburg

SPIELTAG 3: Di, 24. Oktober 2023, 14:00 Uhr

Inter Mailand vs. FC Salzburg, Youth Development Training Center

SPIELTAG 4: Mi, 08. November 2023, 14:30 Uhr

FC Salzburg vs. Inter Mailand, Akademie Salzburg

SPIELTAG 5: Mi, 29. November 2023, 12:00 Uhr

Real Sociedad vs. FC Salzburg, Instalaciones Deportivas Zubieta XXI

SPIELTAG 6: Di, 12. Dezember 2023, 14:30 Uhr

FC Salzburg vs. Benfica Lissabon, Akademie Salzburg