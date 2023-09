Kapitän Marcel Moswitzer & Co. müssen die eine oder andere Drangperiode der beflissenen Portugiesen überstehen, halten dem Druck aber in ebenjenen Momenten zumeist stand. So gelingt dem FC Salzburg dank eines späten Angriffs auch der 1:1-Ausgleich am Lissabonner Futebol Campus.

Nach einem von Tim Tummer initiierten Hallo-Wach Sekunden nach dem Anpfiff übernahm Benfica das Zepter: Hugo Felix setzte einen Freistoß knapp neben den Pfosten, Joao Rego traf das Aluminium mit einem Wuchtschuss aus der zweiten Reihe. Adam Daghim fand die größte Salzburger Chance vor dem Seitenwechsel vor, er zimmerte die Kugel aus fünf Metern über den Verbindungsbalken des Gehäuses.

Die Cinel-Crew agierte nach Wiederbeginn auf Augenhöhe, den (ersten) Treffer markierten dennoch Os Encarnados: Joao Veloso empfing das Spielgerät nach einer Hamzic-Faustabwehr und finalisierte trocken (82.). Für den Schlusspunkt zeichneten dann jedoch die Gäste verantwortlich, die praktisch mit einer Blaupause des portugiesischen Führungstreffers – diesmal hatte Mark Gevorgyan für Tim Paumgartner abgelegt – auf Höhe der Strafraumgrenze den Ausgleich realisierten (87.).

Statement

Onur Cinel: „Wir hatten ja gesagt, dass uns europäisches Spitzenniveau erwartet. Das hat man heute gesehen – und zwar in vielen Spielphasen von beiden Mannschaften, wie ich finde. Man muss den Jungs hoch anrechnen, dass sie nach so einem Schlag ins Gesicht – gerade auswärts in Lissabon – noch mal zurückkommen. Das verdient schon Respekt, ich bin ziemlich stolz auf das Comeback. Benfica gehört zu den fünf, sechs Top-Mannschaften in der Youth League – das wird den Jungs viel Auftrieb geben!“

Daten & Fakten

Aufstellung: Hamzic – Gevorgyan, Moswitzer, Mellberg (88. Atiabou), Schablas (78. Schuster) – Fernandes-Neto (65. Sulzbacher), Paumgartner – Lukic, Jano (78. Neumann) – Trummer (65. Crescenti), Daghim

Gelbe Karten: Moswitzer (19./Foul), Gevorgyan (21./Foul), Lukic (66./Unsportlichkeit), Atiabou (90.+2/Foul), Hamzic (90.+4/Unsportlichkeit)

Schiedsrichter: Viktor Kopiievskyi (UKR)

Foto: Getty via RBS