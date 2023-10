Das U21-Nationalteam (JG 2002) muss vor dem wichten Quali-Spiel in Slowenien die erste Niederlage hinnehmen. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch unterliegt in der Profertil Arena Hartberg gegen Norwegen mit 1:2 (1:0).





Die erste Offensivaktion der Partie gehört Österreich. Super Spielverlagerung von Moritz Oswald auf die rechte Seite zu Nikolas Veratschnig. Der versucht es dann mit einem Schuss aus spitzem Winkel. Direkt im Anschluss erobert Havel den Ball nach einem Fehlpass im Spielaufaufbau der Gäste, doch sein Schuss fällt zu zentral aus. Den Österreichern gelingen in der Anfangsphase viele gute Ballgewinne. So auch in der neunen Minute, als Yusuf Demir im Strafraum einen Schritt zu spät gegen den herauseilenden Keeper Sjoeng kommt.



Und die Gregoritsch-Auswahl belohnt sich für eine starke Anfangsphase. Nach einem Demir-Freistoß von der rechten Seite herrscht etwas Chaos im norwegischen Strafraum und Paul Koller bringt den Ball irgendwie flach im rechten Eck unter (14.). Im Anschluss versuchen die Norweger ihr starkes Offensivspiel aufzuziehen, aber die ÖFB-Talente stehen in der Defensive sicher, lassen im ersten Durchgang keinen Schuss der Gäste auf das Tor zu. Aber auch dem rot-weiß-roten Team gelingt es nicht mehr so gefährlich zu werden, wie in den Anfangsminuten. Es gelingen zwar weiterhin viele gute Ballgewinne gegen die passsicheren Skandinavier, aber dann fehlt die letzte Genauigkeit im Spiel nach vorne. Dementsprechend geht es mit der 1:0-Führung in die Kabine.



Beide Teams wechseln zum Start in den zweiten Durchgang kräftig durch. Das macht sich im Spiel dann auch bemerkbar. Der erste Abschluss gehört Österreich. Nach einer schönen Aktion schießt Bernhard Zimmermann aber über den Kasten (60.). Teamchef Gregoritsch macht seine Ansage wahr, bringt so viele Spieler wie möglich. In der 64. Minute kommen vier weitere frische Kräfte. Das Besondere daran: Auch Muharem Huskovic ist dabei und feiert nach über einjähriger Pause sein Comeback in der U21.



Huskovic ist es auch, der sich in der 70. Minute beinahe gegen seinen Gegenspieler durchsetzt und alleine auf das Tor der Norweger laufen kann. Aber die Gäste können ihn mit vereinten Kräften stoppen.



In der Schlussphase gelingt den Gästen trotz der starken Defensive der ÖFB-Talente der Ausgleich. Thelo Aasgaard versenkt einen direkten Freistoß im Kreuzeck (83.). In der Nachspielzeit drehen die Gäste die Partie komplett. Lasse Nordas trifft in der Nachspielzeit (90.+3).

Stimmen zum Match

Teamchef Werner Gregoritsch: "Wir haben in den ersten 30, 35 Minuten eine gute Partie gemacht, haben die Norwegen nicht zu ihrem Spiel kommen lassen, waren bissig in den Zweikämpfen und haben wirklich gut verteidigt. Leider haben wir das nicht durchhalten können und sind schwächer geworden. Dass am Ende durch so ein Traumtor noch die Partie komplett kippt ist natürlich bitter, aber Norwegen hat auch nach den vielen Wechseln nie an Niveau verloren. Dafür muss man ihnen gratulieren, sie sind wirklich ein sehr starkes Team, das haben sie heute bewiesen. Wir haben noch viel zu lernen, müssen am Dienstag mit einer ganz anderen Einstellung in die Partie in Slowenien gehen, sonst gibt es dort nichts zu holen."



Torschütze Paul Koller: "Wir haben gut begonnen, sind auch verdient in Führung gegangen. Die Norweger sind ein starkes Team, aber wir müssen uns am Ende intelligenter anstellen. So ein Freistoß kann immer immer passieren, aber wir müssen dann zumindest das Remis über die Zeit bringen. Aber ich hoffe, dass es ein Warnschuss zur rechten Zeit war und wir am Dienstag, wenn es in Slowenien darauf ankommt, wieder voll da sind und in der Quali weiter ungeschlagen bleiben."



Comebacker Muharem Huskovic: "Es war mein großes Ziel, heute mein Comeback zu feiern, darüber freue ich mich schon sehr. Dass wir am Ende die Partie noch aus der Hand geben, ist schon bitter. Wir haben es dann nicht mehr gut gemacht, sind nicht mehr konsequent auf die zweiten Bälle gegangen und haben so den Zugriff verloren. Wir müssen noch viel lernen, es gibt kein perfektes Team. Wir werden am Dienstag wieder voll angreifen und hoffentlich die Punkte in Slowenien holen."



Freundschaftliches Länderspiel

Österreich vs. Norwegen 1:2 (1:0)

Tore: Koller (14.) bzw. Aasgaard (83.), Nordas (90.+3)



Österreich: Scherf (46. Spari) - Ibertsberger (64. Mätzler), Koller, Querfeld (K) (64. Fallmann), Veratschnig (83. Hofer) - Oswald (46. Estrada), Sattlberger (64. Omic), M. Polster (46. Braunöder), Demir (64. Lang), Havel (46. Zimmermann) - Bischof (46. Huskovic)



Norwegen: Sjoeng (46. Tangvik)- Lovik (46. Gulliksen), Opsahl (46. Oppegard), Hjelde (46. Aasgaard), Wolfe (46. Riisnaes) - Zafeiris (K) (46. Skaret), Arnstad (64. Roaldsoy), Holm (64. Sjvold)- Schjelderup (46. Hopland), Hansen-Aaroen (64. Karlsbakk), Mugisha (64. Nordas)

Foto: ÖFB