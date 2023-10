In der südamerikanischen WM-Qualifikation ist es am gestrigen Donnerstagabend zu einem Eklat rund um Superstar Lionel Messi gekommen. Der Argentinier wurde gegen Paraguay (1:0) in der 2. Hälfte eingewechselt und während der Partie von seinem Gegenspieler Antonio Sanabria angespuckt.

"Majestäts-Beleidigung": Messi wurde von Gegenspieler bespuckt

Foto: AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Messi: „Ich will dieser Sache keine Bedeutung beimessen, sonst wird er noch berühmt"

Nach dem WM-Quali-Match meinte Messi im argentinischen Fernsehen: „In der Umkleidekabine wurde mir gesagt, ich sei angespuckt worden. Aber in Wahrheit weiß ich nicht einmal, wer dieser Typ ist. Ich habe nichts gesehen, aber ich will dieser Sache keine Bedeutung beimessen, sonst wird er noch berühmt, also ist es besser, es dabei zu belassen.“

QUE LO ESCUPIS A MESSI PARAGUAYO PELOTUDO LA CONCHA DE TU MADRE SANABRIA pic.twitter.com/Tn3qnFCDzm — Argentina Gol 𝕏 (@BocaJrsGolArg) October 13, 2023