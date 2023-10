Nicht nur der argentinische Weltmeister Lionel Messi erlebte gestern Abend in der südamerikanischen Qualifikation zur WM 2026 (Kanada, Mexiko, USA) eine unschöne Szene, sondern auch sein ehemaliger Klubkollege bei Paris SG, Neymar, bekam was ab. Beim enttäuschenden 1:1 der Seleção gegen Venezuela ließen die Fans den 31-jährigen Stürmer ihren Unmut spüren. Neymar wurde in seinem 127. Länderspiel für Brasilian beim Abgang in die Kabinen mit einem Kübel Popcorn beworfen.

Neymars Theatralik machte Fans wütend

Ein Pfeifkonzert hagelte nach Spielende durch die Arena Pantanal, als Neymar beim Gang in die Katakomben einen Kübel Popcorn abbekam. Pipoqueiro – Popcornverkäufer – werden im brasilianischen Fußball jene beschimpft, die vorgeben, die Größten zu sein, aber zum Anspruch und Realität eine große Kluft klafft.

Es knallt, wie beim Popcorn-Erhitzen. Der 31-jährige Stürmer, der seit August in Saudi-Arabien für Al-Hilal spielt, war zwar beim 1:1 (0:0) gegen Venezuela gewohnt engagiert für die Seleção, doch halt auch einmal mehr zu theatralisch. Neymar übertrifft Pelé Zum Auftakt der südamerikanischen Qualifikation für die WM-Endrunde 2026 war Neymar mit einem stilisierten M im Haarschnitt (für seine jüngst geborene Tochter Mavie) verspätet am Dienstag angereist. Um beim 5:1 gegen Bolivien mit seinem 78. und 79. Länderspieltor für sein Land Legende Pele (77) zu übertreffen. Beim 1:0 in Peru und 1:1 gegen Venezuela lieferte Neymar jeweils nach Eckbällen den Assist zu den brasilianischen Toren.

Im jüngsten Match fiel Neymar allerdings auch mal wieder durch seine "Fallsucht" auf sowie diverse Meckereien. Was die eigenen Fans wüten ließ. Während Brasiliens-Interimscoach Fernando Diniz sein Enfant terrible nach dem Popcorn-Hagel schützte: „Das missbillige ich total“. Der 49-Jährige gestand allerdings ein: „Wir haben Chancen für ein zweites, drittes oder viertes Tor herausgespielt, aber nicht gemacht.“

Wahrt Brasilien auch in Uruguay Nimbus der Unbesiegbarkeit?

Dank dem Tor von Innenverteidiger Gabriel Magalhaes (50.) bleibt die Seleção zumindest auch im 37. Spiel in den Eliminatorias unbesiegt.

Im 4. Eliminatorias-Spieltag trifft Brasilien am Dienstag, den 17. Oktober, auswärts auf Uruguay. Die Gastgeber gehen mit breiter Brust in das Match mit dem ewigen Rivalen, holten sie doch beim 2:2 (0:1) in Kolumbien einen zweimaligen Rückstand auf.

