Das U21-Nationalteam (JG 2002) hat das wichtige Auswärtsspiel der EURO-Quali in Slowenien verloren. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch unterliegt durch einen Treffer von Seslar in der 47. Minute mit 0:1 und bleibt damit hinter Slowenien auf Platz drei der Gruppe.



Die Partie im Fazanerija-Stadion von Murska Sobota beginnt mit einer Abseitsposition von Koller nach einer Kameri-Freistoßflanke und einem Versuch der Hausherren, den aufgerückten Nikolas Polster nach einem Umschaltmoment zu überraschen (5.). In der 14. Minute haben die österreichischen Fans bereits den Torschrei auf den Lippen. Moritz Oswald befördert den Ball nach einer Kameri-Flanke in das Tor, aber der kosovarische Referee entscheidet auf Foul. Quasi im Gegenzug auch der erste Torschuss der Hausherren durch den gefährlichsten Angreifer Tio Cipot. Aber Nikolas Polster ist zur Stelle (15.).



Der erste richtig gute Angriff der Österreicher in Minute 20. Sattlberger verlagert auf die rechte Seite, wo sich Oswald und Veratschnig durchkombinieren. Über Demir und Huskovic kommt die Kugel wieder zu Veratschnig, der knapp vorbeischießt. Die Hausherren stehen tief, deuten aber immer wieder ihre Gefährlichkeit bei Umschaltmomenten an. Aber beide Defensivreihen lassen vor der Pause kaum etwas zu. Das ÖFB-Team kommt durch Yusuf Demir noch zu zwei Weitschüssen, die aber am Tor vorbeigehen. Kurz vor der Pause kommt Leo Querfeld nach einem Corner zum Kopfball, aber die Kugel wird kurz vor der Linie von einem Verteidiger geklärt (43.).



Der zweite Durchgang beginnt katastrophal. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau ergibt sich einer dieser Umschaltmomente, auf den die Gastgeber warten. Svit Seslar wird mit einem Lochpass bedient und lässt sich die Chance nicht nehmen (47.). Österreich geschockt, kommt in der 52. Minute zur ersten Offensivaktion. Veratschnig bringt den Ball zur Mitte, wo Huskovic mit dem Hinterkopf verlängert, aber Leban kratzt die Kugel von der Linie. Die beste Möglichkeit nach einer Stunde. Kameri mit einem fast perfekten Freistoß, der Ball springt von der Stange und dem Rücken des slowenischen Goalies aber nicht ins Tor. Demir scheitert dann mit dem Nachschuss.



Auch der eigetauschte Matthias Braunöder hat mit seinem Schuss kein Glück (69.). Österreich ist bemührt, kann aber nicht mehr wirklich gefährlich werden.

Stimmen zum Match

Teamchef Werner Gregoritsch: "Wir müssen realistisch sein, es wird jetzt natürlich sehr schwer in der Quali. Aber ich habe den Spielern auch gesagt, dass wir damals, als wir zur EM gefahren sind, auch zwischenzeitlich mit dem Rücken zur Wand standen. Wir haben es phasenweise gut gemacht, haben den Ball laufen lassen, aber sind zu wenig in Abschlusssituationen gekommen. Bei dem Freistoß von Kameri hatten wir dann auch noch Pech. Wir müssen einfach reifer werden. Die Slowenen haben uns gezeigt, mit welchen Mitteln man in der U21 erfolgreich ist."



Matthias Braunöder: "Die Enttäuschung ist natürlich unheimlich groß. Wir haben uns sehr viel vorgenommen, aber wenn man kein Tor schießt, kann man kein Spiel gewinnen. Wir haben gewusst, dass die Slowenen sehr kompakt stehen und schnell umschalten. Genau so eine Situation hat ihnen gereicht, um die Partie zu entscheiden. Wir müssen uns das anschauen und analysieren. Es wird nicht leichter, jetzt kommt Frankreich, aber wir werden alles versuchen, um unser Ziel noch zu erreichen."



Leo Querfeld: "Wir haben den Slowenen viel zu oft in die Karten gespielt. Sie haben auf die Umschaltmomente gelauert und wir haben sie ihnen immer wieder angeboten. Aber wir werden uns jetzt nicht aufgeben. Es ist noch nicht einmal die Hälfte der Quali absolviert. Wir werden unsere Fehler analysieren, müssen noch viel lernen und vor allem in der Offensive konkreter werden."



Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025

Slowenien vs. Österreich 1:0 (0:0)

Tore: Seslar (47.)

Gelb-Rot: Strajnar (90.)



Slowenien: Leban (K) - Strajnar, Kuzmic, Ratnik, Ilenic - Jevsenak, Zeljkovic, Cipot (90. Lampreht), Seslar (82. Ostrc), Begic (70. Best) - Flakus Bosilj (90. Milic)



Österreich: N. Polster - Ibertsberger (62. Estrada), Koller, Querfeld (K), Veratschnig - Sattlberger, Oswald (62. Braunöder), Lang (82. Havel), Demir (82. Bischof), Kameri - Huskovic (90. Zimmermann)