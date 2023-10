Das Youth Development Centre in der „Via Camillo Sbarbaro“ ist Schauplatz des UEFA Youth League-Kräftemessens zwischen Inter Mailand und den Youngsters des FC Salzburg, die mit 4 Zählern aus 2 Begegnungen als Tabellenführer anreisen. Zwar warten die Nerazzurri noch auf ihren Premierenerfolg, im heimischen Ligabetrieb sammelten sie zur Generalprobe jedoch einen Selbstvertrauensboost. Ankick: Dienstag, 24. Oktober 2023, 14:00 Uhr!

Ex-Abwehrpatron an der Seitenlinie

Mit einem 4:0-Kantersieg über die U19-Alterskollegen von Sassuolo manövrierte sich das Chivu-Kollektiv an die Spitze der Primavera 1 – der höchsten Leistungsstufe im italienischen Nachwuchsfußball –, seine Elf blüht dort so richtig auf. Nach vier Vizemeisterschaften seit der Einführung 2017/18 soll in dieser Saison also erstmals die Trophäe für die noch ungeschlagenen Lombarden her.

Das Chivu-Kollektiv? Richtig, jener Cristian Chivu, der für Ajax Amsterdam, die AS Roma und Inter verteidigte und nach einem Schädelbruch mit Kopfschutz kickte. Mit „La Beneamata“ reckte der Rumäne 2010 die UEFA Champions League-Trophäe in die Höhe. So fabelhaft Chivus Schützlinge auf nationaler Ebene unterwegs sind, so genügsam sind sie auf internationalem Parkett. In den vergangenen zwei Spielzeiten war jeweils bereits direkt nach der überstandenen UYL-Gruppenphase Endstation, Rukh Lviv und MSK Zilina entpuppten sich als zu hohe Hürden. Den größten Erfolg in der „kleinen“ Königsklasse hatten die Modestädter hingegen ein Jahr zuvor gefeiert, wo sie bis ins Viertelfinale vorgestoßen waren.

„Wir müssen uns extrem gut regenerieren"

Dieses richtungsweisende Duell geht am Dienstag ab 14:00 Uhr über die Bühne, auf der Homepage des FC Red Bull Salzburg steht ein Livestream kostenlos zur Verfügung.

Trainer Onur Cinel: „Wir müssen uns extrem gut regenerieren, weil der Großteil unserer Spieler viele Partien in den Beinen hat, nicht zuletzt wegen des intensiven Matchs gegen Sturm Graz II. Wir freuen uns aber natürlich auf einen weiteren Kracher auswärts in Mailand, wo wir eine totale Vorfreude auf einen großen Verein und einen starken Gegner haben.“

Die Termine der Gruppenphase

SPIELTAG 1: Mi, 20. September 2023, 14:00 Uhr (MESZ)

Benfica Lissabon vs. FC Salzburg 1:1 (0:0), Futebol Campus Seixal

SPIELTAG 2: Di, 03. Oktober 2023, 14:00 Uhr

FC Salzburg vs. Real Sociedad 5:2 (1:1), Akademie Salzburg

SPIELTAG 3: Di, 24. Oktober 2023, 14:00 Uhr

Inter Mailand vs. FC Salzburg, Youth Development Training Center

SPIELTAG 4: Mi, 08. November 2023, 14:30 Uhr

FC Salzburg vs. Inter Mailand, Akademie Salzburg

SPIELTAG 5: Mi, 29. November 2023, 12:00 Uhr

Real Sociedad vs. FC Salzburg, Instalaciones Deportivas Zubieta XXI

SPIELTAG 6: Di, 12. Dezember 2023, 14:30 Uhr

FC Salzburg vs. Benfica Lissabon, Akademie Salzburg

Fotocredit: FC Liefering via Getty