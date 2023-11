Am 10. Spieltag steht das prestigeträchtige Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München an – das 109. Mal, dass diese Rivalen aufeinandertreffen. Und dieser Knaller wird auf ligaportal.at von betway.com präsentiert. Beide Teams sind bisher in der Saison in der Bundesliga unbesiegt, doch Dortmund muss seine volle Kraft entfalten, um gegen den Rekordhalter zu bestehen. Die Bayern sind nach der Niederlage im DFB-Pokal angeschlagen und lecken ihre Wunden. Hier sind fünf Faktoren, die für einen Erfolg von Dortmund im anstehenden Klassiker sprechen.

Deutscher Klassiker steigt am 4. November

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Beeindruckende Serie

Borussia Dortmund bleibt momentan saisonübergreifend in 17 Bundesliga-Partien unbesiegt (11 Siege, 6 Remis), was die längste derzeitige Serie in den ersten drei deutschen Fußballligen ist. Gemeinsam mit Bayern, die ebenfalls in dieser Saison noch nicht verloren haben, verfolgt der BVB Bayer 04 Leverkusen. Mit 21 Punkten nach neun Spieltagen ist Dortmund der beste Tabellenvierte in der Geschichte der Bundesliga. Ein Sieg im Klassiker könnte sie auf den zweiten Platz vor Bayern befördern.

100€ Willkommensangebot für Neukund:innen und Super Boost für alle:

Bayern München gewinnt und über 3,5 Tore, zuvor 3,00 – jetzt 5,00!

Heimstärke

Für Bayern München steht mit dem Auswärtsspiel in Dortmund eine der härtesten Prüfungen im deutschen Fußball an. Dortmund ist seit 20 Heimspielen in der Bundesliga unbesiegt. Die letzte Niederlage zu Hause datiert vom 20. August 2022, einem 2:3 gegen Bremen. In dieser Saison sicherte sich der BVB in vier von fünf Heimspielen den Sieg. Bayern hingegen musste die letzte Niederlage in der Ferne im April dieses Jahres hinnehmen (1:3 gegen Mainz).

Stärkstes Team 2023

Dortmund führt die Tabelle für das Jahr 2023 mit 67 Punkten an, deutlich vor Bayern München mit 60 Punkten. Die einzige Niederlage der Borussia in diesem Jahr war gegen München (2:4). In der letzten Saison war der BVB nahe daran, den FCB als Meister zu entthronen. Nun zielen sie darauf ab, erneut in einem direkten Duell zu triumphieren, nachdem Bayern in acht der letzten neun Klassiker siegreich war (ein Remis).

Offensive Stärke

Dortmund hat seit Jahresbeginn auch offensiv ein wenig die Nase vorn. Sie erzielten im Jahr 2023 78 Tore in der Bundesliga, während Bayern 77 erzielte, selbst nach einem kürzlichen 8:0-Sieg gegen Darmstadt. Julian Brandt ist derzeit der führende Torschütze von Dortmund mit vier Toren. Er war entscheidend in den Spielen gegen Darmstadt und Frankfurt. Neben Marco Reus und Donyell Malen (jeweils drei Tore) zeigt auch Neuzugang Niclas Füllkrug, der bisher zwei Treffer erzielt hat, eine aufsteigende Form.

Comeback-Fähigkeit

Dortmund hat am letzten Spieltag in Frankfurt bewiesen, dass sie bis zum Ende kämpfen und Rückstände aufholen können. Nach einem 0:2 und 2:3 holte Dortmund zweimal auf und sicherte sich einen Punkt bei den Hessen. Diese Fähigkeit zum Comeback zeigte Dortmund auch im letzten Heimklassiker. Am 9. Spieltag der Saison 2022/23 glichen sie einen 0:2-Rückstand aus und erreichten ein 2:2, was ihr erster Punkt nach sieben aufeinanderfolgenden Bundesliga-Niederlagen war."

Setze z.B. 10 € bei betway auf dieses Top-Spiel und versüße dir mit etwas Glück dein Wochenende mit einem saftigen Gewinn:

100€ Willkommensangebot für Neukund:innen und Super Boost für alle:

Bayern München gewinnt und über 3,5 Tore, zuvor 3,00 – jetzt 5,00!