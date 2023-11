12 Saisonspiele, 7 Siege – eine Niederlage. Die Saisonbilanz der U19 von Inter Mailand liest sich beeindruckend. Der eine Makel: die 2:3-Niederlage im UEFA Youth League-Duell mit dem FC Salzburg vor zwei Wochen. Vor allem in der bemerkenswerten ersten Halbzeit legten Zeteny Jano & Co. in der Lombardei die Basis für den Auswärtsdreier, bei dem im Endspurt auch moralische und physische Faktoren ausschlaggebend waren – nicht zuletzt aufgrund der halben Stunde in Unterzahl. Am kommenden Mittwoch geht’s am Gelände der Akademie Salzburg um 14:30 Uhr dann wieder in Gleichzahl ins Retourmatch.

Da capo, Zeteny Jano & Co.. Mit einem erneuten Erfolg gegen die Youngster von Inter Milano ist das Überwintern in der Youth League in Griffweite für die Jungbullen.