Das U21-Nationalteam (JG 2002) hat die Sensation geschafft! Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch feiert in Ried einen verdienten Heimsieg gegen den haushohen Favoriten Frankreich. Spieler des Spiels ist Altach-Verteidiger Paul Koller der beide Treffer erzielt (26., 76.).





Das U21-Team startet in Ried gut in die Begegnung. Und zeigt sich in der 14. Minute erstmals in der Offensive. Thierno Ballo versucht es mit einem Weitschuss, verfehlt das Tor aber deutlich. Wenig später ist es Yusuf Demir, der Restes im französischen Tor nach einem Ballgewinn von Manuel Polster überraschen will (20.).

Österreich bleibt am Drücker und kommt wieder durch Ballo zu einer guten Möglichkeit. Demir schickt den WAC-Offensivspieler steil, der ist nicht mehr zu halten, scheitert aber an einer überragenden Fußabwehr von Restes (21.). Nach dem folgenden Corner kommt Ballo erneut zum Abschluss, schießt aber knapp neben das Tor.



Dann ist es aber soweit. Demir-Corner von der rechten Seite, Leo Querfeld legt an der zweiten Stange mit dem Kopf in die Mitte zu Paul Koller und der köpft zur umjubelten Führung ein (26.). Die Franzosen sind kurz geschockt – und die Gregoritsch-Auswahl verpasst die große Chance auf den zweiten Treffer. Christoph Lang mit einem schönen Solo, wird nicht angegriffen und trifft mit seinem Schuss die Stange. Der Ball springt zu Yusuf Demir, der aber zu überrascht ist und die Kugel aus kurzer Distanz nicht im Tor unterbringt (30.). Gegen Ende der ersten Halbzeit erhöht Frankreich etwas die Intensität, aber die ÖFB-Defensive steht sicher, lässt keine Großchance zu. Zwar kommen die Franzosen zu einigen Standardsituationen, zeigen auch immer wieder ihre individuelle Klasse, gefährlich wird es vor der Pause aber nicht mehr.



Dafür aber mit der ersten Aktion im zweiten Durchgang. Rayan Cherki lässt Querfeld im Strafraum aussteigen, aber Nikolas Polster rettet die Führung mit einer sensationellen Parade (46.). Aber auch Österreich braucht keine Anlaufzeit. Nach einem Ballgewinn geht es über Ballo und Veratschnig schnell, doch der schießt deutlich über das Tor (47.). Die Gregoritsch-Auswahl weiter sehr diszipliniert und vorne mit guten Aktionen. Immer wieder ist Thierno Ballo beteiligt, der in der 64. Minute zwar trifft, aber wegen Abseits zurückgepfiffen wird. Großartig unterstützt von den 2655 Zuschauern in Ried trifft Österreich ein drittes Mal die Stange. Manuel Polster mit einem tollen Antritt, aber sein Schuss springt von der Innenstange wieder heraus (70.).



Aber Österreich belohnt sich für die beste Leistung in diesem Jahr mit dem 2:0. Wieder ist ein Corner von Yusuf Demir Ausgangspunkt. Ballo legt per Fallrückzieher ab, Koller steht richtig und schießt ein (76.). Das lässt sich Österreich nicht mehr nehmen. Die Fans in Ried feiern das Team mit tosendem Applaus. Damit setzt Österreich ein Statement im Kampf um die EURO-Teilnahme 2025.

Stimmen zum Match

Teamchef Werner Gregoritsch: "Heute ist ein wunderschöner Tag. Ein Spiel, dass die Spieler in ihrem Leben nie vergessen werden. Wir haben einen klaren Plan gehabt, haben in der Trainingswoche fokussiert daran gearbeitet. Was aber besonders wichtig war, dass wir von der ersten Minute daran geglaubt haben, dass da heute etwas möglich ist. Es freut mich unheimlich für meine Spieler, die nach der Slowenien-Partie schwer in der Kritik standen. Heute haben wir ein Statement gesetzt. Das U21-Team darf man einfach nie abschreiben."



Doppeltorschütze Paul Koller: "Ich glaube, dass uns nicht viele Leute zugetraut haben, dass wir gegen Frankreich gewinnen und das auch noch ohne Gegentor. Jeder weiß, welche unglaubliche Qualität die Franzosen haben, aber wir haben sie nicht ins Spiel kommen lassen. Es ist für mich natürlich sehr geil, dass ich zwei Tore machen konnte. Es ist sicher eine Qualität für einen Verteidiger, wenn man eine gewisse Torgefährlichkeit hat. Wir sind definitiv zurück im Rennen um die EURO-Teilnahme."



Kapitän Matthias Braunöder: "Es hat sich von der ersten Minute an gut angefühlt heute. Wir sind super gestanden, haben nur eine echte Chance zugelassen. Wir haben über 90 Minuten leidenschaftlich gekämpft und offensiv immer wieder unsere Nadelstiche gesetzt. Viele haben uns schon abgeschrieben, aber wir haben uns davon nicht beirren lassen. Die beste Antwort liefert man immer noch auf dem Platz und das ist uns heute eindrucksvoll gelungen."



Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025

Österreich vs. Frankreich 2:0 (1:0)

Tore: Koller (26., 76.)



Österreich: N. Polster - Koller, Querfeld, Estrada (59. Riegler) - M. Polster, Braunöder (K) (90. Oswald), Sattlberger, Veratschnig - Lang (82. Zimmermann), Demir (82. Huskovic), Ballo (90. Seidl)



Frankreich: Restes - Belocian, Lukeba (K), Yoro, Sildillia - Ugochukwu, Lepenant (13. Gourna-Douath), Doukoure (63. Akliouche) - Cherki (80. Barcola), Wahi (63. Rutter), Kalimuendo (63. Tel)

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at