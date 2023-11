Das letzte letzte Spiel des U21-Nationalteams (JG 2002) im Jahr 2023 endet Remis. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch trennt sich in der Rieder Innviertel Arena von Nordmazedonien 0:0.





Das U21-Team tut schwer gegen die dichtformierte Defensive der Gäste. Zwar geht es in der dritten Minute gleich einmal schnell über die rechte Seite. Ballo und Fallmann im Doppelpass, die Flanke des Freiburg-Legionärs fängt der Nikoloski im Tor der Gäste aber ab. Auch an der nächsten Aktion ist Ballo beteiligt. Ein Demir-Lochpass ist aber auch für den schnellen WAC-Angreifer nicht zu erlaufen (9.). Dann passiert lange Zeit nichts. Ein Demir-Freistoß wird von der Mauer abgeblockt.



Defensiv steht die Gregoritsch-Auswahl stabil, lässt bei den wenigen Vorstößen der Nordmazedonier nichts zu. Die Gäste versuchen überwiegend durch Standardsituationen gefährlich zu werden. Österreich bietet aber nichts an. So geht es nach einer ereignisarmen ersten Hälfte in die Pause. Der zweite Durchgang startet mit einer guten Möglichkeit für Österreich. Nach einem Demir-Corner kommt David Riegler zum Kopfball, bringt aber nicht genügend Druck hinter die Kugel (49.). Die ÖFB-Auswahl startet zwingender. Über Demir und Zimmermann kommt Kapitän Matthias Braunöder an den Ball, sein Schuss geht aber deutlich über das Tor (50.). Dann fängt Sattlberger einen Ball ab, bedient Christoph Lang ideal, aber der scheitert mit seinem Abschluss am Goalie der Gäste (53.).



Nach einer Stunde verzieht Yusuf Demir einen Linksschuss von der Strafraumgrenze. Auch der eingetauschte Estrada hat mit seinem Distanzschuss wenig Glück (68.). Der ebenfalls eingetauschte Romeo Vucic kommt in der 71. Minute nach einer schönen Flanke von Manuel Polster einen Schritt zu spät. Polster auch an der nächsten Aktion beteiligt. Er hat freie Bahn und setzt seinen Schuss knapp neben das Tor (74.). Abschlüsse nun fast im Minutentakt. Doch auch ein Braunöder-Schuss fällt zu ungenau aus (75.). Ein Tor liegt zu diesem Zeitpunkt in der Luft. Die Gäste kommen überhaupt nicht mehr aus der eigenen Hälfte.



Romeo Vucic zwingt den gegnerischen Goalie mit der besten Chance bis dahin zu einer Glanzparade (77.). Paul Koller kommt nach einem Corner zum Abschluss, schießt aber zu zentral (80.). In der Schlussminute ist es noch einmal Kapitän Braunöder der es mit einer schönen Volleyabnahme versucht, aber Mitrev im Tor fischt den Ball aus dem Kreuzeck. So bleibt es nach dem starken Auftritt gegen Frankreich bei einem 0:0 gegen Nordmazedonien.

Stimmen zum Match

Teamchef Werner Gregoritsch: "Ich kann dem Team keinen Vorwurf machen, sie haben, speziell in der zweiten Hälfte viel investiert. Aber man hat schon gesehen, dass die Frankreich-Partie viel Kraft gekostet hat. Uns hat die Frische gefehlt. Du schießt im Normalfall nicht aus diesen Situationen siebenmal über das Tor. Es war, bis auf den Oktober-Lehrgang ein sehr erfolgreiches Jahr für das U21-Team. Daran wollen wir im März anknüpfen und unser großes Ziel erreichen.



Pascal Estrada: "Wir haben das Spiel schon ernst genommen, waren fokussiert, aber es war sehr schwer, gegen diese Defensive. Wir haben in der zweiten Halbzeit gute Aktionen gehabt, aber wenn wir im März auf Zypern treffen, müssen wir bessere Lösungen finden. Aber ich glaube, dass wir mit dem Jahr ansonsten zufrieden sein können. Wir sind in der Quali voll im Rennen und das ist das Wichtigste."



Bernhard Zimmermann: "In der ersten Halbzeit hat uns ein wenig die Bewegung gefehlt. Wir müssen daran arbeiten, bessere Lösungen gegen solche Gegner zu finden. Heute war es natürlich schwer, nach dieser Frankreich-Partie. Aber waren das klar bessere Team und hätten eigentlich auch gewinnen müssen. Es ist schade, dass wir uns nicht belohnt haben, aber so bleiben wir auch auf dem Boden. Wir müssen weiter hart an uns arbeiten, um am Ende zur EM zu fahren."

Freundschaftliches Länderspiel

Österreich vs. Nordmazedonien 0:0 (0:0)



Österreich: N. Polster (46. Scherf) - Koller, Querfeld, Riegler (62. Estrada) - Hofer (46. N. Polster), Braunöder (K), Oswald (46. Sattlberger), Fallmann (62. Veratschnig) - Zimmermann (62. Vucic), Demir (62. Seidl), Ballo (46. Lang)



Nordmazedonien: Nikoloski (46. Mitrev)- Stojcevski (63. Remadani), Despotovski, Fetai, Maksimov (78. Traijkov) - Nikolov (K) (46. Ramani), Angelov (Stankovski), Zlatkov, Todorovski (63. Kalkan)- Abazi (78. Georgievski), Krstevski (46. Isaki)