Zum Abschied des Länderspiel-Jahres wartete auf Österreichs Nationalteam noch einmal ein echter Kracher und die Chance Selbstvertrauen für die kommende EURO zu tanken! Die ÖFB-Elf hatte im Ernst-Happel-Stadion Deutschland zu Gast. Während Österreich zuletzt gegen Estland gewinnen konnte, musste sich die DFB-Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann der Türkei mit 2:3 geschlagen geben. Das bisher letzte Aufeinandertreffen mit dem Nachbarn konnte Österreich 2018 in Klagenfurt mit 2:1 für sich entscheiden.

Pressing von Anfang an - Österreich mit Vorteilen und der verdienten Führung nach rund einer halben Stunde

Starker Beginn dann auch unserer Mannschaft, welche den Gegner sofort mit einem beherzten Angriffspressing unter Druck setzte und durch Baumgartner schon nach zwei Minuten die erste gute Möglichkeit zu verzeichnen hatte. Mit Fortdauer konnten die Gäste aber immer mehr Spielanteile für sich verbuchen – die Österreicher suchten ihre Chance im schellen Umschaltspiel und kamen dann in der 16. Minute zur ganz dicken Möglichkeit. Nach idealem Zuspiel von Posch, lief Gregoritsch alleine auf Keeper Trapp zu, konnten diesen aber nicht überwinden. Deutschland wackelte in dieser Phase gewaltig!

Trainer Julian Nagelsmann war sichtlich unzufrieden mit der Performance seiner Mannschaft und seine Miene sollte sich auch nach einer halben Stunde nicht gebessert haben, ganz im Gegenteil. In der 28. Minute dann die verdiente Führung für die Rot-Weiß-Roten! Sabitzer wurde von Baumgartner über die linke Seite freigespielt, sah die Lücke und schloss perfekt in die kurze Ecke zur 1:0 Führung ab. Im Gegenzug dann der erste Torschuss der Gäste durch Sane – bei diesem sollte es aber dann auch geblieben sein. Auch gegen Ende der ersten Halbzeit war unsere Elf die aktivere Mannschaft und kam kurz vor der Pause durch einen Schuss von Baumgartner noch einmal zu einer guten Möglichkeit. Die knappe und für Deutschland schmeichelhafte 1:0 Führung nahmen wir dann wenig später auch mit in die Kabine.

Deutschland in Unterzahl und Baumgartner machte den Deckel drauf

Richtig was los war dann auch gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Sane und Mwene gerieten in einem Zweikampf aneinander – Sane ließ sich zu einer Tätlichkeit hinreißen und musste mit einer glatt roten Karte runter. Unsere Mannschaft versuchte dann die Unordnung beim Gegner auszunützen – Posch scheiterte mit einem Distanzschuss in der 51. Minute nur um Haaresbreite.

Die Gäste versuchten dann, auch mit dem ein oder anderen Wechsel, fast verzweifelt ins Spiel zu kommen – doch es lief einfach nicht und dann war da die 71. Minute. Nach einem tollen Zuspiel von Alaba ließ Gregoritsch prallen – Baumgartner nützte den Platz und ließ Trapp keine Chance – es stand 2:0.

Die Schlussphase hatten neben einer genialen Stimmung im ausverkauften Ernst Happel Stadion auch noch die ein oder andere gute Möglichkeit auf beiden Seiten parat. Es blieb letztendlich aber beim total verdienten 2:0 Erfolg in diesem Testspiel für unsere Nationalmannschaft. Ein mehr als würdiger Abschluss eines bärenstarken Länderspieljahres.

Österreich – Deutschland 2:0 (1:0)

Dienstag, 21.11.2023 (20:45 Uhr), Ernst Happel Stadion (Wien), Z: 47.500, SR: Slavko Vincic

Torfolge: 1:0 Sabitzer (29.), 2:0 Baumgartner (71.)

Gelbe Karten: Mwene (50.), Kimmich (87.)

Rote Karte: Sane (50.)

AUT: Schlager; Posch, Lienhart, Alaba (Danso, 90.), Mwene; Baumgartner (Schmid, 80.), Seiwald, Schlager; Laimer (Seidl, 89.), Gregoritsch (Kalajdzic, 80.), Sabitzer (Entrup, 90.)

GER: Trapp; Havertz (Duksch, 77.), Rüdiger, Hummels, Tah; Goretzka (Andrich, 60.), Gündogan (Kimmich, 61.), Gnabry (Wirtz, 60.), Brandt (Henrichs, 53.), Sane; Füllkrug (Müller, 46.)

Foto: Christian Fauland