Zum 10. Mal heißt Österreichs Fußballer des Jahres David Alaba. Vielleicht ist die Kür für den 31-jährigen Wiener etwas Balsam auf seine Seele nach seinem am vergangenen Sonntag erlittenen Kreuzbandriss und der erfolgreichen OP am Dienstag. Der Kapitän des ÖFB-Teams von Cheftrainer Ralf Rangnick und Abwehrspieler von Real Madrid setzte sich in der von der APA (Austria Presse Agentur) unter den Trainern der 12 österreichischen Bundesligisten durchgeführten Wahl mit 53 Punkten klar vor Konrad Laimer (FC Bayern/13) sowie Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald (beide RB Leipzig und je 7) durch.

"Zehn Mal, das ist schon noch einmal etwas Besonderes und ich bin unglaublich dankbar"

Für David Alaba ist es der vierte Triumph in Folge. Mit dem gesamt zehnten Mal ist der 105-fach ÖFB-Teamspieler Rekordhalter vor Ivica Vastic (4) und Herbert Prohaska (3). Der Wiener gegenüber der APA: "Das ist eine riesige Ehre. Etwas, das mich wirklich immer wieder stolz macht und mich sehr freut. Zehn Mal, das ist schon noch einmal etwas Besonderes und ich bin unglaublich dankbar." Nachsatz: "Es ist auch eine Bestätigung dafür, was ich gerne tue und wofür ich gerne arbeite."

Das zu Ende gehende Kalenderjahr war für David Alaba, obwohl er im Frühjahr wiederholt von Verletzungen zurück geworfen wurde, ein erfolgreiches. So gewann Österreichs internationaler Vorzeige-Kicker in 2023 mit Real Madrid den spanischen Cup und qualifizierte sich als Kapitän mit dem ÖFB-Team souverän für die EURO 2024 in Deutschland. Ob der Linksfuß nächsten Sommer aufgrund seines langwierigen Verletzungsausfalles allerdings dabei sein wird, bleibt fraglich.

"Er hat nicht nur bei Real großen Einfluss, er ist auch beim österreichischen A-Team ein absoluter Leader"

RB Salzburg-Cheftrainer Gerhard Struber wird bei der APA über Alaba wie folgt zitiert: "Er ist ein fantastischer Fußballer, der weiterhin auf allerhöchstem Niveau Topleistungen zeigt und überall Verantwortung übernimmt. Er hat nicht nur bei Real Madrid großen Einfluss, er ist auch beim österreichischen A-Team ein absoluter Leader."

Für TSV Hartberg-Cheftrainer Markus Schopp ist David Alaba ein "Unterschiedsspieler auf höchstem Niveau mit Siegermentalität" und auch Austria Klagenfurt-Coach Peter Pacult adelt Alaba: "Als Stammspieler bei einem Weltverein wie Real Madrid und Kapitän des Nationalteams ist er das größte Aushängeschild des österreichischen Fußballs."

Robert Klauß traf "sentimentale Wahl"

Von den 12 ADMIRAL Bundesliga-Trainern nominierten lediglich Joachim Standfest (SCR Altach) und SK Rapid-Neo-Coach Robert Klauß den ÖFB-Kapitän nicht als Fußballer des Jahres. Klauß wählte Stefan Lainer (VfL Borussia Mönchengladbach), der erst kürzlich nach einer Krebserkrankung wieder ins Training zurückgekehrt ist, an erster Stelle.

Fotocredit: IMAGO / Agencia EFE