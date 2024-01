Pünktlich am heutigen Neujahrstag öffnen in vielen europäischen Top-Ligen auch wieder die Winter-Transferfenster, die bis in den Februar hinein Verpflichtungen zulassen, ehe sich die Pforten nach dem "Deadline-Day" (letzter Tag der Transferperiode) wieder schließen. In Deutschland, Frankreich und England fällt der Startschuss bereits am ersten Kalendertag des noch taufrischen Jahres 2024, Italien und Spanien beispielsweise ziehen erst morgen nach. Nachfolgend ein Überblick kompakt.

Nicolas Seiwald, der 22-jährige Kuchler, der bei der "Bruno"-Gala nach der abgelaufenen Spielzeit zum "Spieler der Saison" gekürt wurde, vom österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg den Sprung zu RB Leipzig in die Deutsche Bundesliga schaffte und auch im ÖFB-Team längst zu einem "Dauerbrenner" avanciert ist, ist nur ein Beispiel eines rot-weiß-roten "Exportschlagers"... Ob im Winter-Transferfenster weitere folgen?

Die Transferfenster der europäischen Top-Ligen

Liga Opening Closing Bundesliga (DE) 01.01.2024 01.02.2024 Ligue 1 (FRA) 01.01.2024 01.02.2024 Premier League (ENG) 01.01.2024 01.02.2024 Serie A (ITA) 02.01.2024 01.02.2024 Eredivisie (NL) 02.01.2024 01.02.2024 Primera División (SPA) 02.01.2024 01.02.2024 Primeira Liga (POR) 03.01.2024 02.02.2024 Bundesliga (AT) 07.01.2024 06.02.2024 Süper Lig (TUR) 11.01.2024 09.02.2024 Super League (CH) 18.01.2024 15.02.2024

Weitere interessante Details

In der "Saudi Pro League" in Saudi-Arabien, in welche insbesondere im Sommer des Vorjahres zig namhafte Weltstars (Neymar, Karim Benzema, Sadio Mané, uvm.) gelockt wurden, schließt das Transferfenster bereits am 30. Januar 2024.

Vertragslose Spieler können bis zum 01. Februar 2024 unter Vertrag genommen werden.

Ist ein Transferfenster im eigenen Land bereits geschlossen, können Spieler weiterhin abgegeben werden, wenn dieses im Land des "neuen" Teams noch geöffnet hat (z.B. Wechsel aus der Deutschen Bundesliga, geschlossen am 01. Februar, in die ADMIRAL Bundesliga, geöffnet bis 06. Februar, im Zeitraum zwischen dem 01. und 06. Feber).

