Dass Lionel Messi in den vergangenen 20 Jahren der beste Fußballer der Welt ist, bleibt für viele Fans unbestritten. Warum der argentinische Weltmeister von 2022 und seit vergangenen Sommer in Diensten von Inter Miami stehende Ausnahme-Könner allerdings für das Jahr 2023 zum FIFA-Weltfußballer gekürt wurde, hat für einige für Verwunderung, ja gar Verärgerung gesorgt. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und sein Kapitän David Alaba haben zum achten Triumph des 36-Jährigen bei der Wahl definitiv nicht beigetragen. Sie hatten ihn gar nicht auf dem Zettel, sondern...

David Alaba & Ralf Rangnick votierten für jeweils drei Spieler, die in der Vorsaison mit Manchester City das Triple gewannen.

So stimmte Ralf Rangnick ab:

5 Punkte: Erling Haaland

3 Punkte: Ilkay Gündogan

1 Punkt: Kevin De Bruyne

So stimmte David Alaba ab:

5 Punkte: Erling Haaland

3 Punkte: Rodri

1 Punkt: Kevin De Bruyne

Entscheidend für die Wahl, bei der alle Trainer und Kapitäne der Nationalmannschaften sowie Fachjournalisten und Fans stimmberechtigt waren, war offiziell der Zeitraum vom 19. Dezember 2022, dem Tag nach Argentiniens WM-Sieg, bis 20. August 2023 - da spielte Messi noch zusammen mit Kylian Mbappe bei PSG.

Die Entscheidung fiel denkbar knapp: Messi und Haaland lagen im komplizierten Punktesystem gleichauf, den Ausschlag gaben nur die Stimmen der Teamkapitäne.

Das Schweigen im Saal nach Messi-Wahl

Viele waren davon ausgegangen, dass Erling Haaland erstmals zum FIFA-Weltfußballer des Jahres gekürt wird. Der 23-jährige Top-Torjäger gewann mit Manchester City das Triple aus Champions League, Meisterschaft und FA-Cup und brachte es dabei auf sensationelle 52 Tore in 53 Pflichtpartien. Während der Norweger in 2023 auf höchstem Niveau performte und in anspruchsvollen Bewerben aktiv war, spielte Messi im vergangenen Frühjahr bei Paris SG eher durchwachsen und wechselte dann zu Inter Miami in die USA, wo der Fußball-Level bei weitem nicht so hoch ist wie in Premier League und/oder Königsklasse.

Neben Erling Haaland hatte auch PSG-Stürmerstar Kylian Mbappe das Nachsehen gegenüber dem 36-jährigen Messi.

Während Weltmeister Lionel Messi von 2022 bei der Gala nicht einmal zugegen war. Als sein Name als Gewinner vorgelesen wurde, herrschte im Hammersmith Apollo ungläubiges Schweigen – wohl die meisten im Saal rechneten mit Erling Haaland statt mit Messi. Kuriosum außerdem: Es fand sich auch niemand, der den Pokal für den Argentinier von der Bühne holte. Auch die Reaktion von Haalands Vater Alf-Inge sprach für sich...

Fotocredit: Christian Fauland