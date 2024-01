Der Internationalen Verband für Fußball-Geschichte und Statistik (IFFHS) hat ÖFB-Teamkapitän und Real Madrid-Innenverteidiger David Alaba, der aktuell an seinem Kreuzbandriss laboriert und um eine mögliche Rückkehr bis zum Startschuss der Europameisterschaft 2024 in Deutschland kämpft, ins UEFA-Team des Jahres 2023 gewählt. In der illustren Auswahl finden sich auch dessen Real Madrid-Mannschaftskollegen Thibaut Courtois und Jude Bellingham, sowie Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (PSG) und Harry Kane (FC Bayern München).

Fotocredit: Christian Fauland