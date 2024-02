Über viereinhalb Jahre (November 2017 bis März 2022) hatte Franco Foda das Trainerzepter beim ÖFB-Team inne und führte Österreich erstmals überhaupt in ein Achtelfinale bei der Europameisterschaft, in welchem gegen Italien in einem mitreißenden Krimi unglücklich Endstation war. Der 57-jährige Deutsche, der nach seinem Engagement beim FC Zürich eine Pause einlegte, dürfte nun vor einem Comeback als Chefcoach stehen... Und zwar beim Nationalteam des Kosovo.

Steht mutmaßlich bald wieder als Teamchef an der Seitenauslinie: Franco Foda.

Zurück als Übungsleiter auf Nationalteam-Ebene?

Wie die "Salzburger Nachrichten" in einem Gespräch mit Franco Foda erfuhren, habe dieser Angebote aus dem europäischen und arabischen Raum auf dem Tisch gehabt. Mit dem FIFA-Weltranglisten-111., dem Kosovo, welcher die Qualifikation für die Europameisterschaft im Sommer in Deutschland verpasst hat, scheinen die Verhandlungen nun weit fortgeschritten zu sein.

Erfolge als Trainer feierte der heute 57-Jährige im Zuge seiner Laufbahn nicht nur mit dem ÖFB-Team, sondern allen voran auch mit dem SK Sturm Graz, mit dem er sowohl den Meistertitel als auch den ÖFB-Cup-Triumph einzuheimsen vermochte und zwei Mal der Einzug in die UEFA Europa League-Gruppenphase gelang.

