Bei der heutigen UEFA Youth League-Auslosung der K.-o.-Phase bekamen die Jungbullen des FC Red Bull Salzburg fürs Achtelfinale den FC Nantes zugelost, wobei die Österreicher Heimrecht haben. Das Achtelfinale wird in einer einzelnen Partie am 27. oder 28. Februar 2024 in der Red Bull Akademie ausgetragen.

Blicken vorfreudig auf die kommende Aufgabe in der UEFA Youth League: die Junbullen aus der Mozartstadt.

Zusätzlich wurden von der UEFA heute bereits alle weiteren Runden für Europas wichtigsten U19-Bewerb ausgelost. Bei einem Weiterkommen würde das Cinel-Kollektiv am 12. oder 13. März 2024 im Viertelfinale daheim auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Kopenhagen und MSK Zilina treffen. Das Final-4-Turnier steigt wie gewohnt vom 19. bis 22. April 2024 in Nyon.

"...generelle Freude, dass wir zu den 16 besten Nachwuchsteams Europas gehören"

Onur Cinel: „Neben der generellen Freude, dass wir zu den 16 besten Nachwuchsteams Europas gehören, freuen wir uns extrem darüber, dass das Achtelfinale bei uns in der Akademie stattfindet – da spielen wir am liebsten! Hier haben wir unsere Fans als Unterstützung und auch die anderen Akademie-Spieler haben die Möglichkeit, hautnah dabei zu sein.“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL