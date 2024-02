In einem Monat ist es soweit. Dann erfolgt für das U17-Nationalteam (JG 2007) der Ankick zur Heim-Eliterunde auf dem Weg zur UEFA U17 EURO 2024. Dabei trifft die von Teamchef Martin Scherb betreute ÖFB-Auswahl auf die Alterskollegen aus Slowenien, Norwegen und Spanien.

Nun stehen sowohl die genauen Spieltermine, wie auch die Spielorte fest. Die ÖFB-Talente bestreiten ihre drei Partien in der Ergo Arena Wiener Neustadt. "Es warten drei spannende Spiele auf uns. Wir freuen uns schon sehr, dass wir in diesem tollen, schönen Stadion spielen dürfen", so Teamchef Martin Scherb.

Auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel blickt mit Spannung auf die anstehende Heim-Eliterunde: "Das U17-Team ist sehr spannend, der Jahrgang hat einige wirklich interessante Spieler. Auf Martin Scherb und sein Team wartet keine einfache Aufgabe, alle drei Gruppengegner haben richtig Qualität. Aber unser Ziel ist natürlich, dass wir vor heimischem Publikum den letzten Schritt zur Endrunde machen. Als das U19 Frauen-Nationalteam im Herbst ihre Quali in Wiener Neustadt gespielt und gewonnen hat, haben wir gesehen, welche Energie von den Zuschauern gekommen ist. Das wünschen wir uns jetzt auch bei den Burschen, dass viele Fans zu den Spielen kommen und das Team lautstark unterstützen."

Zunächst trifft Österreich am 20. März (12:00 Uhr) auf Slowenien. Es folgt am 23. März (ebenfalls 12:00 Uhr) das Aufeinandertreffen mit Norwegen, ehe das Mini-Turnier am 26. März (17:00 Uhr) mit dem Schlager gegen Spanien endet. Der Eintritt bei allen Spielen ist frei. ÖFB TV zeigt die Partien des österreichischen Teams live.

Große Vorfreude

Ein Selbstläufer, stellt der Teamchef klar, wird die Gruppe nicht: "Wie ich schon nach der Auslosung gesagt habe, wartet eine herausfordernde Gruppe auf uns. Es sind drei sehr unterschiedliche Gegner, auf die wir uns intensiv vorbereiten müssen. Die Spiele gegen Slowenien und Norwegen werden enge Duelle auf Augenhöhe." Spanien gehe als Favorit in die Eliterunde, "aber wir haben mit einem 2:2 in einem Testspiel bewiesen, dass wir sie ärgern können. Klar ist, dass wir drei richtig gute Tage brauchen", so Scherb weiter.

Beim gesamten Team würde große Vorfreude auf die Heimspiele herrschen. Zusätzlichen Druck sieht er hingegen nicht: "Die Fußballbegeisterung in Niederösterreich ist sehr groß, ich hoffe, dass wir einen richtigen Heimvorteil haben werden bei den Partien. Ich bin überzeugt, dass diese Atmosphäre die Spieler zusätzlich motivieren wird. Wir wollen uns für die EURO qualifizieren. Mit diesem Ziel gehen wir in die Eliterunde", erklärt der Teamchef.

Kapitän Thomas Schandl (WAC) stimmt seinem Trainer zu: "Es ist für uns als Jahrgang 2007 sicher das Größte und Wichtigste in unserer bisherigen Karriere. Die Vorfreude, dass wir vor Familien, Freunden und hoffentlich vielen Zuschauern spielen können, ist riesig. Natürlich ist dadurch die Erwartungshaltung an uns etwas höher, aber wir werden top vorbereitet sein und wollen unbedingt zur EM."

Für die UEFA U17 EURO 2024 auf Zypern qualifizieren sich die Gruppensieger, sowie die sieben besten Gruppenzweiten.

Der Spielplan der Eliterunde

20.03., 12:00 Uhr, Ergo Arena Wiener Neustadt: Slowenien-Österreich (live ÖFB TV)

20.03., 15:30 Uhr, Sportschule Lindabrunn: Spanien-Norwegen

23.03., 12:00 Uhr, Ergo Arena Wiener Neustadt: Österreich-Norwegen (live ÖFB TV)

23.03., 15:30 Uhr, Sportschule Lindabrunn: Spanien-Slowenien

26.03., 17:00 Uhr, Ergo Arena Wiener Neustadt: Österreich-Spanien (live ÖFB TV)

26.03., 17:00 Uhr, Fußballakademie Burgenland: Norwegen-Slowenien