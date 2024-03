Am morgigen Freitag steht für das U21-Nationalteam (JG 2002) das erste Länderspiel des Jahres 2024 auf dem Programm. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch empfängt in der Innviertel Arena Ried die Alterskollegen aus Dänemark.

Das Duell gegen die Dänen, die ihre Quali-Gruppe anführen, ist für die ÖFB-Auswahl die Generalprobe vor dem wichtigen Quali-Spiel gegen Zypern am kommenden Dienstag.

"Dänemark hat sich über Jahre den Ruf eines echten Spitzenteams erarbeitet. Sie spielen sehr organisiert und diszipliniert, haben aber auch Einzelspieler mit unheimlich großer individueller Klasse", so der Teamchef.

Mit Maurits Kjaergaard (FC Red Bull Salzburg), Mika Biereth und William Böving (beide SK Puntigamer Sturm Graz) stehen bei den Dänen auch drei Akteure der Admiral Bundesliga im Aufgebot. "Die Offensive der Dänen hat schon richtig Qualität, aber sie sind auch in der Defensive sehr stark. Wir wissen, was da morgen auf uns zukommt, aber wir haben gegen Frankreich gezeigt, dass wir mit den Top-Teams mithalten können", sagt Freiburg-Legionär Pascal Fallmann.

Im U21-Lager sind sich alle einig, dass die wichtigere Partie das Quali-Spiel am Dienstag gegen Zypern ist. Auf die leichte Schulter nimmt das Aufeinandertreffen mit Dänemark aber trotzdem niemand. "Unser Ziel ist es, zur EURO zu fahren. Dort warten nur solche Kaliber wie Dänemark. Ich freue mich immer, wenn wir uns mit Top-Teams messen. Aus solchen Spielen kannst du unheimlich viel mitnehmen. Auch wenn klar ist, dass uns gegen Zypern ein ganz anderes Spiel erwartet", so Gregoritsch.

Austria-Angreifer Romeo Vucic stimmt dem Teamchef zu: "Wir gehen in jedes Spiel mit dem Ziel, zu gewinnen. Das wird uns vom Trainerteam auch so vorgelebt. Wir werden uns sicher nicht schonen."

Der Stürmer will seine Form vom Verein bestätigen und auch erstmals im U21-Team anschreiben: "Natürlich hoffe ich, dass es mir gelingt, den Schwung vom Klub mitzunehmen. Ich will dem Team unbedingt mit einem Treffer oder einem Assist helfen."

An die letzten beiden Duelle gegen Dänemark hat das U21-Team - besonders der Teamchef - keine guten Erinnerungen. Bei der UEFA U21 EURO 2019 setzten sich die Dänen mit 3:1 durch, ein Jahr vorher gewannen sie ein Testspiel in Österreich gar mit 5:0. Die Partie damals fand, ebenso wie die jetzige, am 22. März - dem Geburtstag von Teamchef Werner Gregoritsch - statt.

"Damals hat mir mein Team ein ganz besonderes Geschenk gemacht", lacht Gregoritsch. Er ergänzt: "In der Partie haben wir viel probiert, mussten am Ende, als sich ein Spieler verletzte und wir nicht mehr tauschen konnten, mit einem Mann weniger fertig spielen. Aber wir sind mit dem Jahrgang dann zur Europameisterschaft gefahren."

Freundschaftliches Länderspiel

Österreich - Dänemark: 22. März 2024, 20:30 Uhr, Innviertel Arena, Ried