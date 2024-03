Das U21-Nationalteam (JG 2002) hat nach dem Sensationssieg gegen Frankreich auch das nächste Top-Ten-Team geärgert. Am 66. Geburtstag von Teamchef Werner Gregoritsch erkämpfen seine Schützlinge ein 1:1 (0:0) gegen Dänemark. Österreichs Team geht durch einen Freistoß von Yusuf Demir in Führung (67.), Oliver Sörensen gleicht für die Gäste per Elfmeter aus (70.).

Das ÖFB-Team startet ersatzgeschwächt in das Spiel. Teamchef Gregoritsch muss kurzfristig auf den angeschlagenen Lukas Wallner, sowie die erkrankten Paul Koller und Thierno Ballo verzichten. Von der Startelf, die im November sensationell Frankreich mit 2:0 besiegen konnte, stehen nur vier Akteure in der ersten Elf gegen Dänemark. Die Dänen starten erwartet druckvoll. Die ersten Offensivaktionen gehören aber der ÖFB-Auswahl – und beide Male ist Kapitän Matthias Braunöder involviert. Zunächst findet seine Freistoßflanke fast den Weg ins Tor, dann probiert er es mit einem Schuss aus 14 Metern, dem aber die letzte Präzision fehlt (11.). Wenig später muss sich ÖFB-Keeper Nikolas Polster auszeichnen, der gegen Sturm-Angreifer Mika Biereth gerade noch rechtzeitig zur Stelle ist (12.).

Standardsituationen bleiben eine Waffe des U21-Teams. Nach einem Hofer-Corner kommt Bernhard Zimmermann an der zweiten Stange zum Kopfball, kann die Kugel aber nicht mehr auf das Tor bringen (20.). Acht Minuten später hat Österreich eine aussichtsreiche Freistoßsituation aus zentraler Position. Ervin Omic kann mit seinem Schuss Jungdal im dänischen Tor aber nicht bezwingen (28.). Die Dänen lassen zwar immer wieder ihre individuelle Klasse aufblitzen, Österreichs Nachwuchs schafft es aber, die Gäste weitgehend an echten Torabschlüssen zu hindern. So geht es torlos in die Halbzeit.

In der Pause wechselt Dänemark die komplette Elf aus. Gregoritsch bringt drei Neue für den zweiten Durchgang. Elias Scherf, Manuel Polster und Fabian Wohlmuth ersetzen Nikolas Polster, Raphael Hofer und Pascal Fallmann. Manuel Polster ist auch an der ersten Offensivaktion im zweiten Durchgang beteiligt. Zimmermann schickt ihn auf die Reise, aber sein Pass in den Strafraum findet den mitgelaufenen Seidl nicht (57.). Im Anschluss hat das ÖFB-Team dann aber zweimal richtig Glück, dass die Dänen den Ball aus kürzester Distanz nicht im Tor unterbringen (58.). Kurz später feiert auf österreichischer Seite Nicolas Binder sein Debüt im U21-Nationalteam. Er kommt für Huskovic in die Partie (60.).

Der ebenfalls eingetauschte Yusuf Demir sorgt dann für staunende Augen in der Innviertel Arena. Er zirkelt einen Freistoß unhaltbar ins Tor und bringt Österreich in Führung (67.). Ein Wahnsinnstor! Doch lange währt die Freude nicht. Dänemark bekommt in der 70. Minute einen Elfmeter, den Oliver Sörensen sicher verwandelt. Mehr passiert an diesem Abend nicht mehr im Innviertel.

Stimmen zum Match

Co-Trainer Andreas Gahleitner: "Ich finde wir haben es defensiv richtig gut gemacht, vor allem wenn man bedenkt, dass wir so noch nie zusammengespielt haben. Offensiv haben wir versucht, immer wieder Nadelstiche zu setzen, die wir leider manchmal nicht konsequent fertig gespielt haben. Es war klar, dass Dänemark richtig viel Qualität hat, aber wir haben gegen das nächste Top-Team nicht verloren und können viel Selbstvertrauen für die EM-Quali mitnehmen."

Torschütze Yusuf Demir: "Dänemark ist ein super Team, das sich sicher auch für die EURO qualifizieren wird. Aber wir haben es gut gemacht und haben uns das Unentschieden auch verdient. Es war schon ein schönes Tor, sicher in meinen Top drei. Es ist Zeit geworden, dass ich im U21-Team wieder einmal treffe. Das Tor widme ich dem Teamchef zu seinem Geburtstag."

Ervin Omic: "Am Anfang hat man gemerkt, dass wir uns noch finden mussten, aber es hat dann richtig gut funktioniert. Wir haben wieder bewiesen, dass wir eine echte Einheit sind, wo jeder für den Mitspieler fightet. Am Dienstag wartet eine ganz andere Partie, aber wir müssen diese Bereitschaft mitnehmen, dann werden wir auch erfolgreich sein."

Freundschaftliches Länderspiel

Österreich vs. Dänemark 1:1 (0:0)

Tore: Demir (67.) bzw. Sörensen (E/70.)

Österreich: N. Polster (46. Scherf) - Estrada, Omic, Riegler (75. Heindl) - Hofer (46. M. Polster), Braunöder (K) (82. Oswald), Sattlberger, Fallmann (46. Wohlmuth) - Zimmermann (75. Vucic), Huskovic (60. Binder), Seidl (60. Demir)

Foto: sportbilder.at / Harald Dostal