Es geht Schlag auf Schlag bei der UEFA U17 EURO 2024 auf Zypern. Nach dem torlosen Unentschieden zum Auftakt am Montag gegen Kroatien, wartet auf das U17-Nationalteam (JG 2007) am morgigen Donnerstag bereits das zweite Gruppenspiel.

Im Ammochostos Epistrofi Stadium von Larnaka trifft die Auswahl von Teamchef Martin Scherb um 19:30 Uhr (live in der ORF TVthek) auf Wales. Die Waliser haben ihre erste Partie gegen Dänemark mit 0:2 verloren, stehen also im Duell mit den ÖFB-Talenten bereits unter Druck. Davon will sich Teamchef Scherb aber nicht beeinflussen lassen. "Wir freuen uns auf das Spiel. Wales ist ein spannender Gegner mit einer klaren Spielidee. Darauf werden wir die Burschen einstellen. Aber wenn wir bei uns bleiben und die Details, die wir in den letzten Tagen besprochen haben, verbessern, dann bin ich überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden“, sagt er.

Mit dem Auftritt im ersten Spiel sei er grundsätzlich zufrieden gewesen. Scherb ergänzt: "Zu Beginn waren die Burschen vielleicht etwas nervös, das hat sich aber nach 20 Minuten gelegt und wir sind immer besser ins Spiel gekommen. Wir müssen vielleicht noch einen Tick mutiger werden und noch konkreter in Richtung Tor spielen. Das waren Eigenschaften, die uns bisher immer ausgezeichnet haben. Die Burschen können viel aus dem ersten Match mitnehmen, weil sie gesehen haben, dass wir auf diesem Niveau absolut konkurrenzfähig sind. Jetzt geht es darum, sich auch für den Aufwand zu belohnen."

Mittelfeldspieler Ilia Ivanschitz stimmt dem Teamchef zu: "Wir wollen gleich gut in die Partie reinstarten und vom Anpfiff an voll da sein. Es wird wichtig, dass wir eine gute Intensität in unser Spiel bekommen, dazu müssen die Basics stimmen. Jeder Spieler kennt seine Aufgabe und wird sich voll darauf fokussieren. Wenn die Basics da sind, kommen die speziellen Momente von alleine."

Sein Teamkollege Adrian Riegel, der gegen Kroatien sein Comeback nach längerer Verletzungspause feiern konnte, erklärt, worauf es im Spiel gegen Wales ankommen wird. "Wir müssen das Spiel breiter machen, um Räume für unsere Zentrumsspieler zu schaffen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit gegen Kroatien schon gezeigt, daran wollen wir anschließen. Wir brauchen Laufbereitschaft, Aggressivität und Intensität in den Zweikämpfen und den unbedingten Willen, dieses Spiel zu gewinnen", so Riegel.

UEFA U17 EURO 2024

Österreich - Wales: 23. Mai 2024, 19:30 Uhr, Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaka

Foto: ÖFB