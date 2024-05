Viele Fußball-Fans lieben die Atmosphäre im Stadion. Das ist wenig verwunderlich - schließlich ist der Besuch eines großen Fußballspiels eine einzigartige Erfahrung. Doch um es in vollen Zügen zu genießen, braucht es nicht nur ein Ticket, sondern eine gute Vorbereitung. Hier bekommen Fans einen Überblick, woran sie in jedem Fall denken sollten.

Die Planung vor dem Spiel

Bereits vor der Abreise zum Spiel sollten Fußball-Freunde ausreichend planen. Dabei kommt es auf viele Details sowie einen rechtzeitigen Beginn der Planungen an. Relevant sind in diesem Rahmen unter anderem:

die Tickets,

die Unterkunft am Zielort.

die Anreise,

die Mobilität vor Ort,

sowie die Verpflegung für unterwegs.

Tickets

Die Grundlage für den Besuch eines jeden Spiels sind die Tickets. Über welchen Weg der Erwerb möglich ist, hängt von der jeweiligen Liga sowie vom Spiel ab. Heutzutage können Karten für Fußballspiele sehr einfach über das Internet bestellt und dann in digitaler Form zugesandt werden.

Der Fan druckt die Tickets daraufhin aus oder führt sie in der virtuellen Variante mit – je nachdem, was im jeweiligen Stadion verlangt wird und üblich ist. Gerade bei Ligaspielen können die Karten oftmals im Online-Shops des Lieblingsvereins erworben werden.

In anderen Fällen bietet sich die Suche über die offiziellen Verkaufsstellen oder den Veranstalter des Spiels an. Je beliebter die Mannschaften sind, die antreten, desto gefragter sind in logischer Konsequenz die Karten für das jeweilige Match.

Dementsprechend sollten die Fans die Planung sehr frühzeitig beginnen und darauf achten, wann die Karten in den Verkauf gehen, um zu vermeiden, dass sie bereits vergriffen sind. Das kann gerade bei Finalspielen von großen Turnieren oder heiß erwarteten Begegnungen in den Liegen bedeuten, mehrere Monate im Voraus auf die Suche zu gehen.

Zudem sollten sich Fans, die in einer Gruppe reisen, vor dem Kauf rechtzeitig untereinander abstimmen, um am Ende ausreichend Karten für alle zu haben und gleichzeitig nicht zu viele Tickets zu erwerben.

Wichtig: Gerade im Netz ist Vorsicht angesagt, wenn die Tickets von Privatpersonen angeboten werden, die sie abgeben möchten. Das gilt besonders bei großen und gefragten Partien. In einigen Fällen handelt es sich bei diesen Personen um Betrüger oder Abzocker, die nur auf den eigenen Gewinn aus sind.

Im Ergebnis geht der Fan leer aus oder muss finanzielle Nachteile hinnehmen. Das ist dann gegeben, wenn die Karten überhaupt nicht existieren, gefälscht sind oder zu massiv überhöhten Preisen verkauft werden. Im Netz finden Verbraucher Infos, worauf sie im Allgemeinen beim Kauf von Veranstaltungstickets – auch abseits von Fußball-Matches – achten sollten.

Unterkunft am Zielort

Sind die Tickets gebucht, können sich die Fans im nächsten Schritt um eine Unterkunft kümmern. Dabei gibt es mehrere Herangehensweisen. Hierzu zählen:

die (im besten Fall kostenfreie) Übernachtung bei Freunden oder Bekannten,

Buchung eines Hotels

sowie die Suche nach einer kostengünstigen Alternative.

Mit etwas Glück hat einer der Fußball-Anhänger am Zielort Freunde oder Bekannte, bei denen eine Übernachtung möglich ist. Das ist natürlich nur dann ein gangbarer Weg, wenn nicht so viele Personen Teil der Reise-Gruppe sind, dass die Aufnahme in einem Privathaushalt schlicht den Rahmen sprengen würde.

Die wohl gängigste Variante besteht allerdings in der Buchung eines Hotels. Gerade bei großen und gefragten Spielen sollte dieser Schritt ähnlich wie der Ticketkauf frühzeitig unternommen werden.

Darüber hinaus können sich die Fans vor der finalen Entscheidung bei Bewertungsportalen informieren, um den bestmöglichen Service und Komfort zu genießen sowie unschöne Erlebnisse in der Unterkunft zu vermeiden.

Solche Rezensionen gibt es unter anderem bei booking.com oder auf dem Bewertungsportal HolidayCheck. Des Weiteren sollte in der Gruppe das Budget des Einzelnen besprochen werden, um ein Hotel zu finden, das nicht die finanziellen Mittel des ein oder anderen Fans übersteigt.

Wer auf der Suche nach einer günstigen Variante der Übernachtung ist, kann auf weitere Optionen setzen. Hierzu gehören allen voran Hostels. In solchen Herbergen gibt es Einzel- und Gruppenzimmer.

Zudem besteht oftmals die Gelegenheit, Anschluss an andere Besucher zu finden und somit neue soziale Kontakte zu knüpfen. Airbnb bietet ebenfalls oftmals vergleichsweise günstige Übernachtungsmöglichkeiten an.

Anreise und Mobilität vor Ort

Nach der Buchung des Tickets sowie der Unterkunft müssen die Fans die Anreise planen. Hierfür gibt es grundsätzlich verschiedene Transportmittel, wozu gehören:

das Auto,

öffentliche Verkehrsmittel wie Bahn und Bus

oder bei weiter entfernten Zielorten das Flugzeug.

Die Anfahrt mit dem Auto ermöglicht für den Hin- und Rückweg eine gewisse Flexibilität. Das liegt vor allem daran, dass sich die Fans nicht an festgelegten Abfahrts- und Ankunftszeiten orientieren müssen.

Wird die Partie in einer großen Stadt ausgetragen, kann es allerdings sinnvoll sein, vor Ort auf die öffentlichen Verkehrsmittel wie Busse oder Straßenbahnen zu setzen. Damit lässt sich vermeiden, im dichten Verkehr Zeit zu verlieren.

Wenn der Fan kein Auto besitzt, besteht die Möglichkeit, einen Leihwagen zu mieten. Wer einen hohen Wert auf Nachhaltigkeit legt, kann dabei auf ein Elektrofahrzeug setzen. In Österreich gibt es mittlerweile 22.000 Ladepunkte, an denen ein solcher Wagen mit Strom versorgt werden kann – eine umfangreiche Infrastruktur ist also vorhanden.

Alternativ können für die Anreise öffentliche Verkehrsmittel wie Bus oder Bahn genutzt werden. Das hat oftmals den Vorteil von günstigen Preisen. Gleichzeitig besteht jedoch eine geringere Flexibilität, darüber hinaus können Verspätungen den Zeitplan durcheinanderbringen.

Bei weiten Entfernungen kann eine Flugreise angedacht werden. Das spart in den allermeisten Fällen viel Zeit und ist äußerst komfortabel. Auch hier gilt jedoch, dass die Flexibilität im Vergleich zur Anreise mit einem Auto deutlich eingeschränkt ist.

Wichtig: Wenn mit einem öffentlichen Verkehrsmittel angereist wird, sollte bei der Planung geklärt werden, wie die Fans vor Ort mobil sein können. Dafür empfiehlt sich ein Blick in die Interangebote der Transportunternehmen in der jeweiligen Stadt. Hier gibt es Infos über die Abfahrtszeiten, die Taktung sowie die Preise für die Verkehrsmittel wie Bus und Straßenbahn.

Verpflegung für unterwegs

Bei der Planung der Anfahrt sollten die Fans an weitere Details denken. Dazu gehört eine ausreichende Verpflegung. Optimal geeignet sind belegte Brote oder ähnliche einfache Snacks, die vor der Abfahrt eingepackt werden.

Gerade bei warmem Sommerwetter ist es außerdem wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Daher sollten die Fans daran denken, mehrere Flaschen Wasser mitzunehmen, um während der Anfahrt nicht zu dehydrieren.

Die richtige Ausrüstung und Wissen rund ums Stadion

Bereits vor der Abfahrt sollten die Fans eine kleine Packliste erstellen, um an die notwendige Kleidung sowie andere wichtige Gegenstände zu denken. Zusätzlich spielt ein Wissen rund um das Stadion bzw. die Regeln in der Arena eine zentrale Rolle für den gelungenen Besuch eines Fußball-Matches.

Bekleidung für jedes Wetter

Zunächst hat die Bekleidung eine wichtige Bedeutung für eine komfortable Zeit im Stadion und auf dem Weg dorthin. Sie sollte an das Wetter, das am jeweiligen Ort erwartet wird, angepasst sein. Daher ist es sinnvoll, sich zuvor in einem ersten Schritt mithilfe der jeweiligen Vorhersage zu informieren.

Bei warmem Wetter tragen viele Menschen T-Shirt und Shorts. Allerdings kann lange Kleidung dabei helfen, dass sich der Körper weniger aufwärmt. Zudem hält sie die UV-Strahlung der Sonne vom Körper ab.

Fun Fact: Dunkle Kleidung kann diese Aufgabe deutlich besser erfüllen als helle Outfits. Natürlich kann der Fan auch kurze Kleidung tragen, wobei dann andere Vorsichtsmaßnahmen mit einem Blick auf die Sonneneinstrahlung sinnvoll sind (dazu gleich mehr).

Nicht minder wichtig ist das Material, aus dem die Kleidung besteht. Bei hohen Temperaturen empfehlen sich Naturstoffe wie Baumwolle oder Leinen. Sie absorbieren den Schweiß am besten. Kappen oder Hüte wiederum schützen das Gesicht und den Nacken vor der Sonneneinstrahlung.

Wird kälteres Wetter erwartet, sollte darauf geachtet werden, ausreichend dicke Kleidung mitzunehmen. Im Winter sollten die Fans zusätzlich zur warmen Hose, dem Pullover und der entsprechenden Jacke Handschuhe und eine Mütze tragen. Zudem ist zu dieser Jahreszeit festes Schuhwerk wichtig.

Regen wiederum kann bei der falschen Bekleidung äußerst unangenehm sein. Daher sollte der Fan, falls am Tag des Spiels die Möglichkeit von Niederschlag besteht, eine wetterfeste Hose und wasserdichte Schuhe dabeihaben. Funktionsjacken sind ebenfalls ideal geeignet, um Regen und Nässe abzuhalten. Darüber hinaus schützen sie gut gegen Wind und Kälte.

Damit die Jacken diese Funktionen erfüllen können, müssen sie ausreichend gepflegt werden. Hierzu gibt es einige hilfreiche Hinweise in einem umfassenden Ratgeber. Danach muss die Funktionsjacke nach dem Waschen möglichst schnell aus der Maschine genommen werden. Zusätzlich sollte sie nach jedem dritten Waschgang nachimprägniert werden.

Praktisches Zubehör und Notfallausrüstung

Um auf unterschiedliche Situationen vorbereitet zu sein, sollten die Fans im Stadion weitere Ausrüstungsgegenstände dabeihaben. Hierzu gehört ein Rucksack. Darin können sie unter anderem Kleidung zum Wechseln unterbringen.

Nicht minder wichtig ist ein Regenschirm – vor allem dann, wenn schlechtes Wetter gemeldet ist. Zwar schützt die Kleidung den Körper vor der Nässe, der Schirm jedoch kann dazu beitragen, dass auch der Kopf trocken bleibt. In diesem Zusammenhang sollten jedoch die Stadionregeln beachtet werden (dazu gleich mehr).

Wer in der Arena kurze Kleidung trägt, sollte vor dem Besuch Sonnencreme auftragen und den Schutz dabeihaben, um jederzeit ein wenig nachcremen zu können. So vermeidet der Fan einen Sonnenbrand an Stellen wie dem Nacken oder den Armen.

Zusätzlich bietet es sich an, eine kleine Notfallausrüstung im Rucksack zu haben. Diese ist vor allem hilfreich, wenn einer der Fans sich im Stadion oder auf dem Weg eine kleine Verletzung zuzieht, die selbst behandelt werden kann. Pflaster sowie Desinfektionsmittel sind hierfür im Normalfall völlig ausreichend.

Beachten der Stadionregeln

Darüber hinaus sollten die Fans sich vor dem Besuch mit den Regeln im Stadion auseinandersetzen. Hierdurch lässt sich vermeiden, das während des Aufenthalts Probleme entstehen oder sogar der Einlass verweigert wird.

Die Regeln im Stadion können viele verschiedene Punkte beinhalten. Das zeigt sich beispielhaft bei einem Blick auf die Stadion-Ordnung von Red Bull Salzburg, die auf der Webseite des Vereins zu finden ist.

Unter anderem ist hier festgehalten, dass die Besucher sich jederzeit nach den Anweisungen des Ordnerdienstes, der Feuerwehr und der Polizei vor Ort zu richten haben. Zudem dürfen beim Betreten keinerlei gefährliche Gegenstände mitgeführt werden.

Im Zweifelsfall könnte die sogar zu einer Verweigerung des Einlasses führen. Zu solchen und ähnlichen Gegenständen, die im Stadion nicht erlaubt sind, gehören Messer, Pfefferspray und Schirme. Allerdings können Fans Knirpse für regnerisches Wetter mitführen. Gleichermaßen untersagt sind Pyrotechnik, Fahnenstangen ab einer gewissen Länge und Dicke sowie Gashupen und Tröten.

Des Weiteren besteht ein Verbot für den Aufenthalt in Fluchtwegen sowie hinsichtlich des Übersteigens von Zäunen. Ebenfalls untersagt ist das Rauchen von Zigaretten, E-Zigaretten und ähnlichen Produkten auf den Stadion-Tribünen.

Fans, die unter Alkoholeinfluss stehen, kann der Zutritt versagt werden. Darüber hinaus sind die Erstellung und Veröffentlichung von Medien wie Bildern oder Fotos rund das Spiel untersagt, sofern sie kommerziellen Zwecken dienen. Handys dürfen also nur für den Privatgebrauch verwendet werden.

Das Smartphone: Vielseitig nutzbar rund um den Stadionbesuch

Smartphones können von den Fans während des Trips auf mehrere Arten genutzt werden. Sie bieten einen umfangreichen Mehrwert und erhöhen den Komfort deutlich. Hilfreich ist das Handy:

zur Aufbewahrung der digitalen Tickets,

zum Bezahlen,

zur Orientierung

sowie zum Festhalten von Erinnerungen.

Tickets, Bezahlung und Orientierung

In vielen Stadien besteht mittlerweile die Möglichkeit, die Tickets in digitaler Form vorzuzeigen, sofern sie online erworben wurden. Dabei wird in den meisten Fällen ein QR-Code genutzt. Das erspart es den Fans, an die physischen Karten denken zu müssen und trägt somit zum Komfort bei.

Des Weiteren kann das Handy unterwegs zum Bezahlen genutzt werden. Das ist vor allem über digitale Zahlungsmittel wie das hierzulande 2019 eingeführte Apple Pay oder das Google Wallet möglich. Mittlerweile bieten viele stationäre Geschäfte solche und ähnliche Optionen zum Zahlen eines Einkaufs an. Hieraus ergeben sich gleich mehrere Vorteile.

Zum einen lässt sich der Bezahlvorgang sehr schnell und einfach abwickeln. Zum anderen wird das Risiko verringert, zu wenig Bargeld dabei zu haben. Auch den Verlust oder den Diebstahl seiner Barmittel kann der Fan auf diese Weise ausschließen.

Darüber hinaus ermöglichen Webseiten und Kartendienste für Smartphones eine einfache Orientierung in einer unbekannten Umgebung. Mithilfe Letzterer kann der Fan völlig problemlos zum Stadion, zum Hotel oder zu anderen Anlaufpunkten in der Stadt, in der das Spiel stattfindet, gelangen. Zu den bekanntesten Anwendungen dieser Art gehört neben Weiteren maps.me.

Fotos und Videos als Erinnerung

Moderne Smartphones ermöglichen das Erstellen von Fotos und Videos in einer hohen Qualität. Damit können Fans ihre Erinnerungen an den Trip festhalten. Wie bereits angeklungen, sollte vorher anhand der Regeln überprüft werden, ob das Filmen und Fotografieren im Stadion erlaubt ist, bevor der Zuschauer während des Spiels das Handy zückt.

Aber selbst, wenn dies nicht der Fall ist, können Fußball-Freunde während der Anreise sowie des Aufenthalts in der Stadt einige Schnappschüsse knipsen, die zu einem späteren Zeitpunkt als Erinnerung an ein tolles Fußball-Erlebnis dienen.

Aktivitäten vor und nach dem Spiel

Bei einem Trip in eine andere Stadt, bietet es sich an, rund um das Spiel ein kleines Rahmenprogramm zu aufzustellen. Die Aktivitäten können sich um den Fußball oder um andere Themen wie Kultur und Kulinarik drehen.

Aktivitäten rund um den Fußball

Zu den Beschäftigungen rund um den Fußball gehört unter anderem eine Stadion-Tour. Diese wird in vielen Arenen angeboten. Dabei erfahren die Freunde des Rasensports viel Wissenswertes rund um die Geschichte des Bauwerks sowie des jeweiligen Heim-Vereins.

Um teilnehmen zu können, sollten sich die Fans bereits vor der Abreise auf der Webseite des jeweiligen Clubs über die Zeiten informieren, zu denen solche Touren angeboten werden. Des Weiteren finden rund um die Matches eines Clubs manchmal Fan-Treffen statt, sei es für den Austausch oder für ein gemütliches Beisammensein.

Fußball-Freunde können sich über solche Events bei den entsprechenden Fan-Clubs informieren. Sie bieten eine ideale Gelegenheit, um Gleichgesinnte kennenzulernen und vielleicht sogar neue Freunde oder Bekannte zu finden.





Kultur und Kulinarik vor Ort entdecken

Großstädte bieten auch abseits des Sports tolle Möglichkeiten für Freizeitbeschäftigungen. Fans können vor und nach der Partie sowie womöglich bei einem um ein oder zwei Tage verlängerten Aufenthalt einiges entdecken. Dazu gehört zum Beispiel die Kultur. In diesem Zusammenhang sind neben weiteren Aspekten relevant:

Museen,

Sehenswürdigkeiten

sowie Führungen durch die jeweilige Stadt.

Des Weiteren können die Besucher die Kulinarik vor Ort entdecken. In vielen Städten gibt es regionale Spezialitäten, die dort auf eine besonders schmackhafte und authentische Weise zubereitet werden. Die Verpflegung vor Ort kann also mit echtem Genuss verbunden werden.

Nach dem Ende des Spiels bietet es sich an, das Nachtleben der Stadt zu entdecken. Hierfür können die Fußball-Freunde Bars oder Clubs aufsuchen. Womöglich gibt es dabei eine Art Hotspot, der bekannt dafür ist, dass die Fans nach den Partien gemeinsam ausgelassen feiern.

Fazit

Der Besuch eines großen Fußballspiels sollte umfangreich vorbereitet werden. Neben der Buchung der Karten sollten sich die Fans mit ausreichend Vorlauf um eine Unterkunft sowie um die Transportmöglichkeiten kümmern. Zudem sind die richtige Kleidung und ein ausreichendes Wissen zur jeweiligen Stadion-Ordnung unabdingbar. Das eigene Handy wiederum bietet großen Komfort, indem es Orientierung vor Ort, einfaches Bezahlen sowie das Festhalten von Erinnerungen ermöglicht. Schlussendlich können sich Fußball-Freunde ein kleines Rahmen-Programm überlegen und dabei abseits der Partie die Kultur, die Kulinarik und das Nachtleben vor Ort kennenlernen.