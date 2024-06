Ist dein altes Handy zufällig kaputt und du brauchst ein neues? Oder willst du vielleicht einfach nur ein neues iPhone? Dann kann es sein, dass der Siberia Instagram-Account die Lösung für dich hat!

Aber vorher - was ist Siberia überhaupt?

Siberia ist eine bekannte Nikotinpouchmarke aus Schweden. Sie kommt, genauso wie White Fox und Oden´s Snus, aus dem Hause GN Tobacco und ist seit Anfang diesen Jahres in Österreich als All White Portion, also ohne Tabak, verfügbar. Siberia ist in 4 verschiedenen Formaten erhältlich: Super Slim, Slim, Regular und Maxi. Alle Formate enthalten einen Nikotingehalt von 16,6 mg/g und überzeugen mit einem Geschmack von frischer Minze vereint mit feuriger Pfefferminze. Dadurch entsteht ein eisig-kühlendes Gefühl, welches das originale Siberia-Erlebnis liefert – halt nur ohne Tabak. Jetzt ausprobieren!

Nun aber zurück zum Gewinnspiel:

Auf @siberia_austria_official werden unter allen Followern 1x ein brandneues iPhone 15 mit passender Siberia-Hülle und 10x10 Siberia Dosen verlost!

Einfach schnell auf den Link klicken oder auf Instagram @siberia_austria_official suchen und mitmachen! Vielleicht bist ja du einer der glücklichen Gewinner!

Wie nimmst du teil?

Folge @siberia_austria_official auf Instagram – das wars 😉

Teilnahmebedingungen: Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren. Unter den Teilnehmern werden Preise verlost. Der Gegenwert des Gewinns kann nicht bar ausgezahlt werden. Das Gewinnspiel läuft bis einschließlich Sonntag, den 30.06.2024. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist allein der Veranstalter. Gewinn-Versand nur innerhalb Österreich möglich.