48 Mannschaften, drei Gastgebernationen und unglaubliche 104 Spiele: Die WM 2026 ist ein Mega-Turnier. Dadurch ergeben sich mehrere Veränderungen, die bisher nicht bei jedem Fußballfan angekommen sind. Höchste Zeit, dies zu ändern und sich dem größten Fußballturnier in der Geschichte etwas intensiver zu widmen.

Foto von Acton Crawford auf Unsplash

Drei Nationen mit den USA als Zentrum

Schon bevor die FIFA 2018 das Turnier vergab, war klar, dass das Teilnehmerfeld von 32 auf 48 Nationen steigen sollte. Da das große organisatorische Herausforderungen mit sich bringt, war es keine Überraschung, dass es erstmals in der WM-Geschichte drei Ausrichternationen geben würde. Mit den USA, Mexiko und Kanada erhielt schließlich ein ganzer Kontinent den Zuschlag, wobei Kanada mit zwei und Mexiko mit drei Stadien beteiligt werden.

Das eindeutige Zentrum der WM liegt damit wie schon 1994 in den USA, wo in insgesamt elf Stadien der Ball rollt. Dort findet am 19. Juli 2026 dann auch das Finale in Rutherford, New Jersey, statt. Das Eröffnungsspiel darf hingegen Mexiko im legendären Aztekenstadion in der Hauptstadt Mexiko-Stadt austragen. Spannend wird es erst am 11. Juni 2026, wenn das Spektakel seinen Lauf nimmt.

Zwölf Gruppen und zusätzliches K.-o.-Spiel⁣

Die Erweiterung des Teilnehmerfeldes auf 48 Nationen macht eine Anpassung des Spielplans notwendig. Statt die Vorrunde in acht Gruppen mit je vier Mannschaften auszutragen, gibt es fortan zwölf Gruppen mit ebenfalls vier Teams. Der ursprüngliche Plan, eine Vorrunde mit 16 Gruppen und drei Teams abzuhalten, wurde verworfen.

Das hat einen Anstieg der Spiele zufolge: Insgesamt 104 Spiele werden bis zum Finale gespielt – bei der letzten WM in Katar waren es nur 64. Das liegt nicht zuletzt daran, dass erstmals ein Sechzehntelfinale ausgetragen wird. Aus jeder der zwölf Gruppen qualifizieren sich dafür die besten beiden Teams sowie die acht besten Gruppendritten.

⁣Qualifikation wird leichter: Afrika als größter Profiteur

Die Aufstockung des Teilnehmerfeldes um 16 Mannschaften bedeutet, dass jeder Kontinent mehr Plätze erhält. Der größte Profiteur ist dabei der afrikanische Verband CAF, der fortan neun statt fünf Teilnehmer zur WM entsendet. Europa erhält drei zusätzliche Startplätze, Asien darf sich über 3,5 weitere Teilnehmer freuen. Auch für die Nationen in Nord- und Südamerika wird die Qualifikation etwas leichter.

Südamerika darf zukünftig sechs Mannschaften schicken, wodurch mehr als die Hälfte der Mitgliedsländer des Verbandes um den WM-Titel spielt. Nord- und Mittelamerika stellt neben den bereits qualifizierten Gastgebern weitere drei Mannschaften und Ozeanien erhält erstmals einen festen Startplatz. Asien profitiert ebenfalls stark und ist 2026 zum ersten Mal mit acht Ländern am Start. Die letzten beiden Plätze spielen noch nicht qualifizierte Teams in Play-offs aus.

Zeitverschiebung erfordert Kreativität

Die große Fläche, über die sich die drei Gastgebernationen erstrecken, stellt die Organisatoren vor Herausforderungen. Deshalb wurden die Spielorte in Zonen eingeteilt, in denen die Spiele ausgetragen werden. Das verhindert, dass eine Mannschaft für ihre Spiele weite Reisen absolvieren muss und erleichtert die Planung für die Fans. Ob das Turnier der von der FIFA angestrebte Erfolg wird, erfahren wir dann im Juni und Juli 2026.