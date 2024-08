Nachdem in Österreich bereits zwei Runden in der Bundesliga gespielt sind, startet ab dieser Woche auch die Fußball-Beletage in England, Spanien, Italien und Frankreich. Während in Deutschland zunächst die erste DFB-Pokal-Runde auf dem Programm steht und der Liga-Auftakt mit dem rheinischen Duell VfL Borussia Mönchengladbach vs. Double-Gewinner Bayer 04 Leverkusen am Freitag, den 23. August, folgt. Bei den Gladbachern womöglich mit Stefan Lainer und Kevin Stöger. Mit den beiden stellt Österreich in den fünf größen europäischen Ligen gesamt 35 Profis. Nie weniger seit 2018.

Neu bei der TSG Hoffenheim, will ÖFB-Teamspieler Alexander Prass (hier noch im Dress vom SK Sturm Graz) nach seinem steten Aufstieg in den vergangenen Jahren auch in der deutschen Bundesliga für Furore und Tore sorgen. Zum Liga-Auftakt empfängt der 24-jährige Oberösterreicher mit den Kraichgauern am Samstag, den 24. August, Aufsteiger Holstein Kiel (15:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) mit dem ehemaligen SK Austria Wien-Akteur Benedikt Pichler.

Erstmals sechs ÖFB-Legionäre in Serie A

Dabei sind in der italienischen Serie A mit Marko Arnautovic (von Meister Inter Mailand) und Co. erstmals sechs ÖFB-Legionäre vertreten. Während in der Deutschen Bundesliga die Anzahl mit 26 Rot-Weiß-Rot-Profis konstant blieb. In der Saison 2018/2019 waren es sogar über 30.

In Frankreich vertritt lediglich ÖFB-Abwehrspieler Kevin Danso (RC Lens) die österreichischen Farben, in der spanischen LaLiga allein der derzeit noch verletzte David Alaba von Champions-League-Sieger Real Madrid und in der Premier League Stürmer Sasa Kalajdzic (Wolverhampton), der ebenfalls an seinem Comeback arbeitet.

Österreichischen Trainer-Trio in Top5-Ligen

Weiters ist auch ein Trainer-Trio tätig im Ausland. Mit Oliver Glasner (Premier League, Crystal Palace), Ralph Hasenhüttl (Deutsche Bundesliga, VfL Wolfsburg) und Adi Hütter vom französischen Vizemeister AS Monaco.

Der 54-jährige Vorarlberger feierte gestern mit dem französischen Champions-League-Teilnehmer beim Joan-Gamper-Turnier einen 3:0-Achtungserfolg gegen den vom ehemaligen deutschen Nationaltrainer Hansi Flick trainierte FC Barcelona. Die Tore der Monegassen erzielten Lamine Camara (50.), Breel Embolo (57.) und Christian Mawissa (86.).

Deutschland, Bundesliga (26 ÖFB-Legionäre/Ligastart 23. August)

Konrad Laimer (Bayern München)

Christoph Baumgartner (RB Leipzig)

Xaver Schlager (RB Leipzig)

Nicolas Seiwald (RB Leipzig)

Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)

Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim)

Alexander Prass (TSG Hoffenheim)

Mathias Honsak (1. FC Heidenheim)

Paul Tschernuth (1. FC Heidenheim)

Marco Friedl (Werder Bremen)

Marco Grüll (Werder Bremen)

Romano Schmid (Werder Bremen)

Junior Adamu (SC Freiburg)

Michael Gregoritsch (SC Freiburg)

Philipp Lienhart (SC Freiburg)

Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)

Pavao Pervan (VfL Wolfsburg)

Phillipp Mwene (FSV Mainz)

Karim Onisiwo (FSV Mainz)

Nikolas Veratschnig (FSV Mainz)

Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach)

Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach)

Leopold Querfeld (Union Berlin)

Christopher Trimmel (Union Berlin)

David Nemeth (FC St. Pauli)

Benedikt Pichler (Holstein Kiel)

Italien, Serie A (6 ÖFB-Legionäre/Ligastart 17. August)

Marko Arnautovic (Inter Mailand)

Stefan Posch (Bologna FC)

Valentino Lazaro (Torino FC)

Franz Stolz (Genoa CFC)

Matthias Braunöder (Como 1907)

Michael Svoboda (Venezia FC)

England, Premier League (1 ÖFB-Legionär/Ligastart 16. August)

Sasa Kalajdzic (Wolverhampton Wanderers)

Frankreich, Ligue 1 (1 ÖFB-Legionär/Ligastart 16. August)

Kevin Danso (RC Lens)

Spanien, La Liga (1 ÖFB-Legionär/Ligastart 15. August)

David Alaba (Real Madrid)

TRAINER

Deutschland, Ralph Hasenhüttl (VfL Wolfsburg)

England, Oliver Glasner (Crystal Palace)

Frankreich, Adi Hütter (AS Monaco)

