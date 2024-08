Der offizielle Countdown für das U20 Frauen-Nationalteam vor der Premieren-Weltmeisterschaft in Kolumbien (31. August – 22. September) hat begonnen. Nach der sechstägigen Vorbereitung in Usaquén im Norden Bogotas wechselt die ÖFB-Auswahl um Teamchef Markus Hackl am Donnerstagmittag in das offizielle WM-Hotel im zentrumsnahen Stadtteil Teusaquillo.

Das WM-Abenteuer begonnen hat das U20 Frauen-Nationalteam am 20. August in Wien. Seit Donnerstag, 22. August bereitet sich die ÖFB-Auswahl in der kolumbianischen Hauptstadt auf die drei Gruppenspiele gegen Ghana, Neuseeland und Japan vor, um sich vor allem an die ungewohnten äußeren Bedingungen auf 2600 Metern Seehöhe und die siebenstündige Zeitverschiebung zu gewöhnen.

„Wir haben eine sehr gute Trainingswoche inklusive der erfolgreichen WM-Generalprobe gegen Venezuela hinter uns. Unser langfristiger Plan, auf Grund einer optimalen Akklimatisierung deutlich früher nach Bogota zu reisen, ist bisher aufgegangen und die Spielerinnen konnten sich gut an die Bedingungen gewöhnen. Mit dem heutigen Hotelwechsel steigt sicherlich bei allen im Team die positive Anspannung und Vorfreude auf die WM ein Stück mehr“, so Teamchef Markus Hackl.

Bereits vor dem Hotelwechsel musste der Teamchef den vorläufigen, 23 Spielerinnen umfassenden WM-Kader auf 21 Spielerinnen reduzieren. Sowohl Austria Wien-Außenverteidigerin Florentina Satra als auch Mittelfeldspielerin Valentina Illinger vom FC Bergheim stehen dabei nicht im endgültigen WM-Aufgebot. Beide Akteurinnen, die auch bei der WM-Generalprobe gegen Venezuela (1:0) zum Einsatz gekommen sind, bleiben aber zunächst noch als Back-Up-Spielerinnen im Kreis des U20 Frauen-Nationalteams. Bei einem kurzfristigen Ausfall einer Spielerin ist eine Nachnominierung bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel möglich.

„Diese Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, weil sich alle Spielerinnen, die mit nach Kolumbien gereist sind, sehr gut präsentiert haben. Beide Spielerinnen haben die Entscheidung sehr professionell aufgenommen, obwohl die Enttäuschung, nicht im finalen Kader zu stehen, groß ist“, so der Teamchef.

Das Auftaktspiel der FIFA U20 Frauen-Weltmeisterschaft in Kolumbien steigt am Samstag, 31. August 2024 in der Gruppe A zwischen Kamerun und Mexiko (22:00 Uhr/MEZ). Zeitgleich trifft Frankreich in der Gruppe B auf Kanada (22:00 Uhr/MEZ). Das österreichische U20 Frauen-Nationalteam steigt am Dienstag, 3. September 2024 um 00:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit der Partie gegen Ghana in das Turnier ein. ORF Sport+ überträgt alle drei österreichischen Gruppenspiele sowie das Finale live.

Die kommenden Trainingszeiten und Orte:

Donnerstag, 29. August, 16:30 Uhr Ortszeit, Parque Recreodeportivo El Salitre, Bogota

Freitag, 30. August, 15:30 Uhr Ortszeit, Centro de Alto Rendimiento, Bogota

Samstag, 31. August, 19:00 Uhr Ortszeit, Atahualpa Training Field, Bogota

Sonntag, 1. September, Abschlusstraining Parque Recreodeportivo El Salitre, Bogota

Die Gruppenspiele der U20 Frauen:

Ghana - Österreich (3. September 2024, 00:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota/ ORF Sport+)

Österreich - Neuseeland (6. September 2024, 03:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota/ ORF Sport+)

Österreich - Japan (9. September 2024, 01:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota/ORF Sport+)

Endgültiger WM-Kader:

CAVIC Jovana (First Vienna FC 1894), D’ ANGELO Chiara (spusu SKN St. Pölten Rush), EL SHERIF Mariella (FC Carl Zeiss Jena/GER), FANKHAUSER Hannah (First Vienna FC 1894), GUTMANN Sarah (First Vienna FC 1894), HOLL Anna (SoccerCoin USV Neulengbach), KEUTZ Julia (SK Sturm Graz), MÄDL Valentina (spusu SKN St. Pölten Rush), OJUKWU Nicole (SC Freiburg/GER), PURTSCHER Emilia (SCR Altach Frauen), RUKAVINA Magdalena (First Vienna FC 1894), RUSEK Larissa (SoccerCoin USV Neulengbach), SCHNEIDERBAUER Isabell (First Vienna FC 1894), SCHÖNWETTER Christina (First Vienna FC 1894), SEIDL Nadine (First Vienna FC 1894), SISIC Almedina (FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen), SPINN Laura (FC Bergheim), SPINN Greta (FC Bergheim), WEISS Tatjana (SoccerCoin USV Neulengbach), WIRNSBERGER Anna (SK Sturm Graz), ZILETKINA Alisa (FK Austria Wien)

Fotocredit: ÖFB/Jasmin Walter