Nach jahrelanger Wartezeit ist Marc-Andre ter Stegen die neue Nummer eins im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Den Aufstieg des Stammtorhüters vom FC Barcelona bestätigte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag in Herzogenaurach. Der Stammkeeper Manuel Neuer war nach 15 Jahren aus dem DFB-Team zurückgetreten.

Endlich die Nummer eins: Marc-Andre ter Stegen

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Ter Stegen, 32, hatte Neuer immer wieder treu vertreten, zuletzt auch nach dessen schwerem Ski-Unfall, bei dem er einen Unterschenkelbruch erlitt. Für die Heim-EM meldete sich Neuer rechtzeitig zurück - ter Stegen musste erneut auf die Bank. "Marc ist jetzt verdientermaßen die Nummer eins", sagte Nagelsmann.

In Barcelona ist ter Stegen seit neun Jahren unantastbar und seit Beginn dieser Saison Kapitän. Er hat seit seinem Debüt 2012 40 Länderspiele absolviert. Für die Nations-League-Spiele gegen Ungarn in Düsseldorf am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) und gegen die Niederlande in Amsterdam am Dienstag sind im Tor auch Oliver Baumann (34/TSG Hoffenheim) und Alexander Nübel (27/VfB Stuttgart) nominiert. Beide sind noch ohne Länderspiel. "Die Nummer eins steht fest, dahinter ist es noch ein bisschen offen", sagte Nagelsmann.

