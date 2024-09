Erstmals überhaupt haben mit dem SK Sturm Graz und dem FC Salzburg zwei österreichische Vertreter den Sprung in den Hauptbewerb der Königsklasse geschafft. Dazu mischen mit dem SK Rapid und dem LASK zwei weitere Teams die UEFA Europa Conference League auf und kämpfen um wichtige Punkte für die UEFA-Fünfjahreswertung. CANAL+ hat die Exklusivrechte für das Top-Spiel der UEFA Champions League am Mittwoch, sowie das Top-Spiel der Woche in der UEFA Europa League oder der UEFA Conference League erworben. Hol dir gleich jetzt dein Kombi-Angebot für ein halbes Jahr zum halben Preis von nur 7,50 € / Monat und bestimme die Vertragslaufzeit (1 oder 12 Monat/e) komplett selbst - HIER entlang!

Die Spieltermine der rot-weiß-roten Vertreter kompakt im Überblick

Der Spielplan von Sturm:



1. Spieltag: 19.9. Stade Brest (a), 21:00 Uhr

2. Spieltag: 2.10. FC Brügge (h), 21:00 Uhr

3. Spieltag: 22.10. Sporting Lissabon (h), 21:00 Uhr

4. Spieltag: 5.11. Borussia Dortmund (a), 21:00 Uhr

5. Spieltag: 27.11. FC Girona (h), 18:45 Uhr

6. Spieltag: 11.12. OSC Lille (a), 18:45 Uhr

7. Spieltag: 21.01. Atalanta Bergamo (a), 18:45 Uhr

8. Spieltag: 29.01. RB Leipzig (h), 21:00 Uhr



Der Spielplan von Salzburg:



1. Spieltag: 18.9. Sparta Prag (a), 18:45 Uhr

2. Spieltag: 1.10. Stade Brest (h), 18:45 Uhr

3. Spieltag: 23.10. Dinamo Zagreb (h), 21:00 Uhr

4. Spieltag: 6.11. Feyenoord (a), 21:00 Uhr

5. Spieltag: 26.11. Bayer Leverkusen (a), 21:00 Uhr

6. Spieltag: 10.12. PSG (h), 21:00 Uhr

7. Spieltag: 22.01. Real Madrid (a), 21:00 Uhr

8. Spieltag: 29.01. Atletico Madrid (h), 21:00 Uhr

Der Spielplan vom LASK:



1. Spieltag: 3.10. Djurgardens (h), 21:00 Uhr

2. Spieltag: 24.10. Olympia Ljubljana (a), 21:00 Uhr

3. Spieltag: 7.11. Circle Brügge (h), 21:00 Uhr

4. Spieltag: 28.11. FK Borac (a), 18:45 Uhr

5. Spieltag: 12.12. AC Fiorentina (a), 18:45 Uhr

6. Spieltag: 19.12. Vikingur Reykjavik (h), 21:00 Uhr



Der Spielplan von Rapid:



1. Spieltag: 2.10. Istanbul Başakşehir (a), 16:30 Uhr

2. Spieltag: 24.10. FC Noah (h), 18:45 Uhr

3. Spieltag: 7.11. FC Petrocub (a), 18:45 Uhr

4. Spieltag: 28.11. Shamrock Rovers (h), 21:00 Uhr

5. Spieltag: 12.12. Omonoia FC (a), 21:00 Uhr

6. Spieltag: 19.12. FC Kopenhagen (h), 21:00 Uhr

