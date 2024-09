Das U20 Frauen-Nationalteam steht vor dem historischen Achtelfinale bei der FIFA U20 Frauen-Weltmeisterschaft in Kolumbien. Am späten Donnerstagabend trifft die ÖFB-Auswahl bei seiner ersten WM-Teilnahme im Atanasio Girardot Stadium in Medellín auf Nordkorea.

Nach der erfolgreichen Gruppenphase und dem Ortswechsel von der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá in das 420 Kilometer entfernte Medellín steht das U20 Frauen-Nationalteam mit dem WM-Achtelfinale gegen Nordkorea vor einer anspruchsvollen Aufgabe.

„Nordkorea hat ein sehr gutes Team, dennoch wollen wir unsere beste Leistung zeigen und die Sensation Viertelfinaleinzug schaffen. Es wird darauf ankommen, ob wir unser Können auf den Platz bringen und neunzig Minuten gehen können. Dann ist auch eine Überraschung möglich. Nordkorea ist extrem laufstark, hat eine gute Präsenz im Strafraum und ist auch im Umschaltspiel gefährlich. Wir müssen schauen, dass wir unser Tor so lange wie möglich sauber halten, gleichzeitig unsere Stärken ausspielen“, so Teamchef Markus Hackl nach einer ersten Trainingseinheit in der mit rund vier Millionen Einwohner:innen zweitgrößten Stadt Kolumbiens.

Im Kreis der Teamspielerinnen überwiegt vor dem historisch ersten Achtelfinale die Vorfreude, wie St. Pölten-Stürmerin Valentina Mädl bestätigt: „Die Vorfreude ist bei allen extrem groß, weil es so ein Achtelfinale noch nie gegeben hat. Es ist auf jeden Fall kein Nachteil, dass wir als Underdog in dieses Spiel gehen. Wir haben weniger Druck als Nordkorea und können überraschen.“

Ähnlich analysiert auch Vienna-Verteidigerin Sarah Gutmann, die mit ihrem Doppelpack beim 3:1-Sieg gegen Neuseeland den Weg für das WM-Achtelfinale mitgeebnet hat, die Ausgangslage: „Die Vorfreude auf dieses Spiel ist riesengroß, weil wir genau auf dieses Achtelfinale hingearbeitet haben. Natürlich kommt eine gewisse Anspannung dazu, aber es überwiegt die Vorfreude. Ich denke, der Druck liegt klar bei Nordkorea, aber gleichzeitig wollen wir zeigen, was wir können und das Spiel gewinnen. Das muss das Ziel von allen sein.“

Die Nordkoreanerinnen von Teamchef Ri Song Ho haben die Gruppenphase eindrucksvoll gemeistert. Auf den 6:2-Auftaktsieg gegen Argentinien folgten ein 9:0-Kantersieg über Costa Rica sowie ein 2:0-Erfolg gegen die Niederlande. Die Asiatinnen gelten nach den Titelgewinnen 2006 und 2016 auch bei der diesjährigen U20 Frauen-Weltmeisterschaft als Mitfavoritinnen auf den WM-Titel.

Magdalena Rukavina glaubt trotz Außenseiterrolle an die Chancen ihres Teams: „So ein KO-Spiel ist immer etwas besonderes und ich bin davon überzeugt, dass auch gegen Nordkorea für uns etwas drinnen sein kann. Dafür werden wir aber unseren unbedingten Willen auf den Platz bringen müssen. Uns ist bewusst, zu was wir in der Lage sind, wenn wir als Team zusammenhalten.“

Unabhängig vom Ausgang des Achtelfinales blickt Teamkapitänin Chiara D´Angelo positiv auf die bisherigen Leistungen und das bevorstehende KO-Spiel: „Bei mir überwiegt der Stolz, dass wir es überhaupt bis in das Achtelfinale geschafft haben. Aber wir wollen auch dieses Spiel gegen Nordkorea gewinnen und in das Viertelfinale aufsteigen. Jede von uns wird dafür am Donnerstag alles geben. Uns liegt es, wenn wir die Außenseiterrolle innehaben und wir wollen zeigen, wie gut wir Österreicherinnen Fußball spielen können.“

Foto: ÖFB