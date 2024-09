Die Teilnehmer in den UEFA-Klubbewerben scharren ob des nahenden Saisonauftaktes in internationalen Gefilden schon in den Startlöchern - darunter mit dem FC Salzburg, dem SK Sturm Graz, dem SK Rapid und dem LASK auch vier österreichische Vertreter! CANAL+ besitzt die Exklusivrechte für das Top-Spiel der UEFA Champions League am Mittwoch sowie für das Top-Spiel der Woche in der UEFA Europa League oder der UEFA Conference League - HIER schon jetzt die europäische Fußball-Elite ab 7,50 Euro pro Monat im ersten halben Jahr ins eigene Wohnzimmer holen.



Hochkarätig besetzt sind nicht nur die UEFA-Klubbewerbe mit vier Teams aus Österreich, sondern auch das vor Fachwissen strotzende Experten-Team rund um Teamchef Ralf Rangnick auf CANAL+!

Im Überblick: Welche Kracher gibt's exklusiv auf CANAL+?

CANAL+ Live-Spiele in der UEFA Champions League 2024:

1. Spieltag: 18.9. Sparta Prag - FC Salzburg, 18:45 Uhr

2. Spieltag: 2.10. Sturm Graz - FC Brügge, 21:00 Uhr

3. Spieltag: 23.10. FC Salzburg - Dinamo Zagreb, 21:00 Uhr

4. Spieltag: 6.11. Feyenoord - FC Salzburg, 21:00 Uhr

5. Spieltag: 27.11. Sturm Graz - FC Girona, 18:45 Uhr

6. Spieltag: 11.12. OSC Lille - Sturm Graz, 18:45 Uhr

CANAL+ Live-Spiele der UEFA Conference League 2024:



1. Spieltag: 2.10. Basaksehir - SK Rapid, 16:30 Uhr

2. Spieltag: 24.10. SK Rapid - FC Noah, 18:45 Uhr oder Olimpija Ljubljana - LASK, 21:00 Uhr

3. Spieltag: 7.11. FC Petrocub - SK Rapid, 18:45 Uhr oder LASK - Cercle Brügge, 21:00 Uhr

4. Spieltag: 28.11. FK Borac - LASK, 18:45 Uhr oder SK Rapid - Shamrock Rovers, 21:00 Uhr

5. Spieltag: 12.12. Fiorentina - LASK, 18:45 Uhr oder Omonia - SK Rapid, 21:00 Uhr

6. Spieltag: 19.12. LASK - Vikingur Reykjavik oder SK Rapid - Kopenhagen, beide 21:00 Uhr

*In der UEFA Conference League werden die Picks spätestens eine Woche vor den Begegnungen bekannt gegeben.



CANAL+ Live-Spiel der UEFA Europa League 2024:



1. Spieltag: 26.09. AS Roma - Athletic Bilbao, 21:00 Uhr

CANAL+ Sportchef Thomas Trukesitz: „Wir werden alle vier österreichische Klubs begleiten. Das neue Format sorgt dafür, dass vom ersten bis zum letzten Spieltag in allen Bewerben jedes Tor, jeder Punkt zählt. Unsere Vorfreude ist riesig.“

