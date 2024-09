Zum Start in die UEFA Youth League-Spielzeit triumphieren Kapitän Jannik Schuster & Co. mit dem FC Salzburg bei den Sparta Prag-Alterskollegen! Die über weite Strecken dominanten Jungbullen verabsäumen es zwar, eine flotte Entscheidung herbeizuführen, stoßen dank des 3:2-Erfolgs aber in den Norden der 36 Teams umfassenden UYL-Tabelle vor. Verfolge die UEFA Youth League im Ligaportal-LIVETICKER!

Tonangebender Spielstil bringt drei Zähler zum Auftakt mit sich

Die Beichler-Schützlinge drehten im Stadion des FK Loko Praha bereits nach wenigen Minuten jubelnd ab: Debütant Edmund Baidoo empfing einen Striednig-Steilpass, hob das Spielgerät über Franc – den herauseilenden Sparta-Schlussmann – und legte ins Zentrum, wo Kenneth das Rund über die Linie drückte (7.).

Dies war sogleich der einzige Treffer vor dem Gang in die Kabinen, obwohl das Chancenplus der Jung-Salzburger einen höheren Vorsprung legitimiert hätte.

Die Spartaner kamen energetischer aus dem „Restartblock“. Hranos belohnte die Bemühungen der Seinen und staubte per Knie ab, zuvor hatte FC Salzburg-Schlussmann Salko Hamzic noch gekonnt gegen Mokrovics pariert (52.). Es war der Auftakt in die ereignisreichste Phase der Begegnung: Marc Striednig erbte das Leder an der rechten Strafraumgrenze und wuchtete es formschön ins Kreuzeck (55.).

Dann stach Joker Zeteny Jano, nachdem Phillip Verhounig zunächst drübergesäbelt, seinen Mitspieler dadurch aber erst recht wieder in die Verlosung gebracht hatte – der Kreativkopf finalisierte aus der zweiten Reihe (64.). Wieder blieben die diesmal stringenten „Rudi“ hartnäckig, Mokrovics erwischte Hamzic im kurzen Eck (67.).

Und obwohl Verhounig, Alex Murillo und Valentin Sulzbacher im Konter hochkarätige Möglichkeiten liegen ließen, gingen die Zähler nach einer insgesamt dominanten Vorstellung an die Salzach.

"...waren in der ein oder anderen Situation zu naiv"

Daniel Beichler: „Das tut uns gut! Wir sind super gestartet und verdient in Führung gegangen. Dann bekommen wir aus dem Nichts das 1:1, diese brenzlige Phase ,löschen‘ wir dann wieder. In der einen oder anderen Situation waren wir zu naiv, da müssen wir klarer agieren – so ist es eng geblieben. Aber es überwiegt natürlich, dass wir mit einem Sieg hineingestartet sind, das gibt uns ein gutes Gefühl! In der Youth League nimmt man nirgends einfach so etwas mit, Sparta Prag war ein richtig guter Gradmesser. Wenn du viele Spiele gewinnst, geht’s weit. Dementsprechend nehmen wir die Punkte gerne mit!“

AC Sparta Prag U19 2:3 (0:1) FC Salzburg U19

Torschützen: Hranos (52.), Mokrovics (67.) bzw. Kenneth (7.), Striednig (55.), Jano (64.)

Aufstellung: Hamzic – Zabransky, Schuster, Brandtner (68. Hussauf) – Striednig, Sulzbacher, Trummer (46. Bendra), Aguilar (85. Murillo), Rackl – Kenneth (46. Verhounig), E. Baidoo (60. Jano)

Gelbe Karten: Striednig (13./Foul), Verhounig (74./Unsportlichkeit)

Schiedsrichter: Martin Matosa (SVN)

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty