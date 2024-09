Europas wichtigster Nachwuchsbewerb hält wieder Einzug in Salzburg. Die junge Truppe von Daniel Beichler erwischte vor zwei Wochen in Prag einen Auftakt nach Maß, indem sie mit dem 3:2-Erfolg gegen die „Spartaner“ direkt drei Punkte einfuhr. Am zweiten von insgesamt sechs UYL Ligaphasen-Spieltagen ist der FC Salzburg nun auf heimischem Rasen dran, wenn am Dienstag, dem 01. Oktober der Ball ab 14:00 Uhr in der Red Bull Fußball Akademie beim Duell gegen Stade Brest rollt.

Nach dem Auftaktsieg will Trainer Daniel Beichler mit den Jungbullen auch vor heimischer Kulisse gegen Stade Brest anschreiben.

"...von Sekunde eins an eine richtig gute Intensität auf den Platz bringen"

Während die Jungbullen in Tschechien einen Auswärtssieg einfahren konnten, verpatzte ihr kommender Kontrahent aus Frankreich seine UEFA Youth League-Premiere in Runde eins derweil ordentlich. Gegen die U19 des SK Sturm setzte es nämlich eine 1:4-Heimniederlage. Umso mehr wird die Truppe von Coach Olivier Auriac nun allerdings auf ein Erfolgserlebnis sinnen.

Daniel Beichler: „Fußballerisch sind sie eine richtig gute Mannschaft. Gegen Sturm haben sie lange Zeit auf Augenhöhe gespielt, bis dann das vorentscheidende 1:3 gefallen ist. Davor waren sie nah am Ausgleich dran. Für uns heißt das, von Sekunde eins an eine richtig gute Intensität auf den Platz zu bringen und dem Gegner die Lust am Fußballspielen zu nehmen. Selbst wollen wir mit dem Ball ähnlich zielstrebig wie in Prag agieren, da hat mir das schon gut gefallen, und jetzt wollen wir direkt nachlegen.“

