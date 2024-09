CANAL+ freut sich, diese Woche zwei österreichische Starter in den UEFA-Klubbewerben live und exklusiv präsentieren zu dürfen. Am Mittwoch wird ab 16:00 Uhr in der UEFA Conference League der Auftakt von Rapid auswärts gegen Basaksehir gezeigt. Danach überträgt CANAL+ ab 19:45 Uhr das erste Heimspiel von Sturm Graz in der UEFA Champions League gegen Club Brügge.

Ankick bei Rapid bereits um 16:30 Uhr

Das auf dem Papier schwierigste Spiel steht Rapid bevor: das Auswärtsmatch bei Istanbul Basaksehir. Die Türken setzten sich in der Qualifikation gegen La Fiorita aus San Marino, Iberia 1999 aus Georgien und im Playoff mit etwas Mühe gegen St. Patrick’s Athletic aus Irland durch.

Da mehrere Istanbuler Klubs in der UEFA Conference League und der Europa League im Einsatz sind, wird die Partie der Hütteldorfer bereits um 16:30 Uhr angepfiffen. Die Moderation im Studio in Wien-Auhof übernimmt Kathi Wörndl, unterstützt von den Experten Robert Almer und Gast Ekrem Dag. Erich Auer wird das Spiel kommentieren, während Amelie Stiefvatter in Istanbul als Field-Reporterin tätig sein wird.

Heimpremiere für Sturm ab 19:45 Uhr

Ab 19:45 Uhr startet dann die UEFA Champions League-Übertragung aus dem Wörthersee-Stadion, wo Sturm Graz am 2. Spieltag auf Club Brügge trifft (Ankick: 21:00 Uhr).

Die Moderation übernimmt hier Elisabeth Gamauf, unterstützt von den Experten Niko Kovač und Georg Teigl. In Klagenfurt kommentiert Thomas Trukesitz mit Co-Kommentator Stefan Oesen das Spiel und Johnny Ertl wird als Field-Reporter vor Ort sein.

CANAL+ Analyst Stefan Oesen mit seiner Einschätzung zu Sturm Graz gegen Club Brügge: „Um gegen Brügge zu punkten, muss Sturm es schaffen, den Meister-Spirit nach Klagenfurt zu transportieren. Das Stadion liegt ihnen, denkt man an die Cup-Erfolge, die dort gefeiert wurden. In der letzten Saison haben sie zwei Dinge ausgezeichnet: offensive Balleroberungen und ein sehr direktes Spiel in die Spitze. Das wird auch gegen Brügge notwendig sein. Die Belgier verfügen über technisch starke Spieler, die gerne kontrolliert und kontinuierlich aufbauen. Für das Pressing der Grazer ist das Risiko und Chance zugleich. Sturm muss es schaffen, im Spiel gegen den Ball kompakt und mit voller Wucht zu agieren. Dann wird man den spielstarken Belgiern Probleme bereiten.“

Nach der Liveübertragung und der Analyse der Experten zeigt CANAL+ ab ca. 23:30 Uhr unsere Highlight-Show „Mehr Fußball“ aus dem Studio, in der alle spektakulären Szenen und Tore des zweiten Spieltags der UEFA Champions League zusammengefasst werden.

Die Highlights der UEFA Europa League und UEFA Conference League gibt es dann am Donnerstag ab 23:00 Uhr.

Fotocredit: CANAL+