Morgen ist es soweit! Auf das U21-Nationalteam (JG 2002) wartet im "Final-Doppel' in der ERGO Arena Wiener Neustadt das letzte Heimspiel in der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025.

Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch empfängt mit Slowenien den aktuellen Tabellenführer der Quali-Gruppe H. Das Hinspiel gewannen die Slowenen knapp mit 1:0.

"Spielerisch waren wir im Hinspiel sicher nicht das schlechtere Team. Aber die Slowenen waren abgeklärter, reifer. Sie stehen defensiv sehr, sehr gut und haben enorme Qualität im Konter. Darauf müssen wir bessere Antworten finden als im Auswärtsspiel“, so Gregoritsch.

Der Teamchef wird aufgrund einer Gelbsperre beim Schlager am Freitag nicht auf der Bank sitzen. Sein langjähriger Assistent Andreas Gahleitner wird ihn an der Seitenline vertreten. Trotzdem gibt Gregoritsch seinem Team eine klare Richtung vor: "Wir haben großen Respekt vor Slowenien. Sie haben bisher tolle Leistungen abgeliefert in der Quali, sie haben einen klaren Plan und den verfolgen sie konsequent. Aber wir wollen zeigen, dass es nicht so einfach ist, uns zweimal zu schlagen."

Pure Überzeugung

Personell kann Gregoritsch beim Heim-Finale in der ERGO Arena aus dem Vollen schöpfen. Alle 23 Spieler sind einsatzbereit. Er zeigt sich zufrieden mit den Trainingsleistungen seiner Schützlinge: "Es macht uns als Trainerteam eine unheimliche Freude, wenn wir sehen, wie die Spieler im Training arbeiten. Jeder will sich aufdrängen und zeigen, dass er bereit ist für einen Einsatz. Und, was für mich mindestens genauso wichtig ist, alle strahlen diesen Willen und Glauben aus, dass wir noch etwas erreichen können. Das ist sehr beeindruckend."

Auch der ehemalige Slowenien-Legionär Pascal Estrada spürt eine besondere Energie im Team. "Die Stimmung im Team ist super, das Niveau im Training richtig gut. Wir kennen alle die Ausgangslage, aber es ist nicht so, dass wir deshalb nervös sind. Die Slowenen kommen natürlich mit einer breiten Brust, ihnen reicht ein Unentschieden, um uns aus dem Rennen zu werfen. Aber wir wissen um unsere Qualität und sind überzeugt davon, dass wir gewinnen werden. Wir sind bereit für dieses Duell", so der Altach-Verteidiger.

Am Mittwoch besuchte Bernhard Neuhold (Geschäftsführer ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH) das U21-Teamcamp und sprach zu den Spielern. "Es war keine einfache Qualifikation. Es gab Höhen wie den Sieg gegen Frankreich und Rückschläge, wie die Unentschieden gegen Zypern. Aber es ist immer noch alles möglich, wir haben es in der eigenen Hand. Das Team hat in den verbleibenden zwei Spielen die Möglichkeit, Großes zu erreichen und sich als zweites U21-Nationalteam in der ÖFB-Geschichte für eine Endrunde zu qualifizieren. Es gilt, sich ideal vorzubereiten und am Freitag in Wiener Neustadt gegen Slowenien die Basis zu legen, um dann in Frankreich ein echtes Endspiel zu haben. Eine Endrunden-Teilnahme ist immer ein besonderes Erlebnis und ich bin überzeugt, dass der Weg dieser Mannschaft noch nicht zu Ende ist“, so Neuhold.

Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025

Österreich - Slowenien: 11. Oktober 2024, 20:30 Uhr, ERGO Arena Wiener Neustadt

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at