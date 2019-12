Details Donnerstag, 19. Dezember 2019 15:40

Der ehemalige Bundesliga-Profi Marko Marin bekommt bei Roter Stern Belgrad einen neuen Trainer. Vladan Milojevic (49) gab trotz souveräner Tabellenführung seinen Rücktritt beim serbischen Fußballmeister bekannt. "Ich habe beschlossen, dass ich nicht länger der Trainer bin. Ich möchte meinen Mitarbeitern, meiner Familie und vor allem den Fans danken", sagte Milojevic am Donnerstag. Jetzt Fußballreise buchen!

Milojevic tritt in Belgrad zurück

Über die Hintergründe des Rücktritts wurde zunächst nichts bekannt. Die Liga führt Roter Stern mit elf Punkten Vorsprung auf Stadtrivale Partizan Belgrad an. In der Champions League belegte Belgrad in der Gruppe des deutschen Meisters Bayern München den letzten Platz und verpasste damit auch die Europa League. Ein Nachfolger von Milojevic steht noch nicht fest.

SID

