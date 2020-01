Internationale Topspiele: Anpfiff in Italien und Spanien

Details Freitag, 03. Januar 2020 10:13

Die Winterpause ist in den meisten Ligen nur ein kurzes Durchatmen. In England wird sowieso durchgespielt und in Italien und Spanien beginnt am ersten Jänner-Wochenende bereits die Rückrunde. Sowohl in der italienischen Serie A, als auch in der spanischen Primera Division geht es an der Tabellenspitze sehr eng und spannend weiter.

Primera Division (Spanien)

In La Liga geht es bereits am Freitagabend mit dem 19. Spieltag weiter. Den Anfang machen allerdings die Nachzügler von Real Valladolid und Leganes. Während Real Madrid am Samstag beim Sechsten Getafe ran muss, hat es der FC Barcelona im Stadt-Derby gegen das Tabellenschlusslicht Espanyol etwas leichter. Interessant dürfte die Begegnung zwischen dem FC Sevilla (3.) und Athletic Bilbao (7.) werden. Auch für Atlético Madrid (4.) wartet mit Levante (9.) nicht die leichteste Aufgabe.

Serie A (Italien)

Der Titelkampf in Italien ist spannend wie schon länger nicht mehr. Großen Anteil daran haben vor allem Antonio Conte und sein Team Inter Mailand, die die Tabelle knapp vor dem Serienmeister Juventus anführen. Aber auch Lazio Rom könnte noch in den Zweikampf eingreifen, denn Immobile & Co. liegen nur knapp hinter dem Spitzenduo auf der Lauer. Der 18. Spieltag wird am Sonntag und am Dreikönigstag ausgetragen. Am Montag steht dann auch der Schlager der Runde auf dem Programm. Der SSC Napoli will mit dem neuen Coach Gennaro Gattuso wieder besseren Fußball zeigen und das am besten gleich gegen Tabellenführer Inter.

FA-Cup (England)

In England wird am Wochenende der Bewerb gewechselt - im FA-Cup steht die 3. Runde auf dem Terminkalender. Dabei kommt es auch zum Stadt-Derby zwischen Liverpool und Everton. Ebenso hochklassig dürfte das Duell zwischen Wolverhampton und Manchester United werden.

