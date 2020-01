Details Sonntag, 05. Januar 2020 12:45

Ex-Nationalspieler Marko Marin weitet seine Fußball-Tournee zur Weltreise aus. Der 30-Jährige, mit Roter Stern Belgrad zuletzt in der Champions League aktiv und zu Serbiens Spieler des Jahres gekürt, wechselt vorbehaltlich der medizinischen Untersuchung nach Saudi-Arabien zum Al-Ahli SC. Das gab der Verein am Sonntag via Twitter bekannt. Jetzt Fußballreise buchen!

War seit dieser Saison Kapitän in Belgrad: Marko Marin

Saudi-Arabien ist Marins siebte Station außerhalb Deutschlands innerhalb von acht Jahren. Der frühere Bremer und Gladbacher Bundesligaprofi spielte bereits für Belgrad, Olympiakos Piräus, Trabzonspor, den RSC Anderlecht, den AC Florenz, den FC Sevilla und den FC Chelsea, von dem er mehrfach verliehen wurde.

SID

