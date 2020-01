Mane ist Afrikas Fußballer des Jahres - Hakimi bester Nachwuchsspieler

Details Dienstag, 07. Januar 2020 21:45

Der senegalesische Stürmerstar Sadio Mane (27) vom Champions-League-Sieger FC Liverpool ist erstmals zu "Afrikas Fußballer des Jahres" gewählt worden. Der Schützling des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp erhielt die Auszeichnung des Kontinentalverbandes CAF am Dienstagabend in Hurghada/Ägypten. Der Dortmunder Achraf Hakimi (21, Marokko) wurde zum zweiten Mal in Folge zu Afrikas Nachwuchsspieler des Jahres gekürt. Jetzt Fußballreise buchen!

Sadio Mane ist Afrikas Fußballer des Jahres

Mane, dem 2019 in 64 Spielen insgesamt 36 Tore gelangen, setzte sich vor seinem ägyptischen Klubkollegen Mohamed Salah (27) und dem algerischen Afrika-Cup-Sieger Riyad Mahrez (28) vom englischen Meister Manchester City durch.

In den vergangenen beiden Jahren hatte jeweils Salah vor Mane und dem Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun/FC Arsenal) triumphiert. Mahrez wurde vor drei Jahren zum besten Spieler des afrikanischen Kontinents gewählt.

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten